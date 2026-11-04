Майк Джонсон залишає посаду спікера після поразки республіканців

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вирішив залишити посаду після поразки Республіканської партії на проміжних виборах. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела. Його рішення може спричинити боротьбу за лідерство серед республіканців, які тепер опиняться в меншості в нижній палаті Конгресу.

Джонсон повідомив про своє рішення під час закритої телефонної розмови зі співробітниками вранці в середу, 4 листопада. Перед цим він обговорив свій крок із президентом США Дональдом Трампом. Як пише видання, причиною такого рішення стала поразка республіканців на проміжних виборах. За попередніми даними, партія втратила щонайменше 21 місце в Палаті представників. Це дозволило демократам повернути собі контроль над нижньою палатою Конгресу після чотирьох років у меншості.

Водночас Джонсон поки не дав чіткої відповіді на запитання, чи планує він залишатися членом наступного складу Конгресу. За словами одного зі співрозмовників Politico, спікер не уточнив, чи складе присягу як конгресмен, чи взагалі відмовиться від свого мандата.

Хто може очолити республіканців

Відхід Джонсона відкриває боротьбу за керівництво республіканцями в Палаті представників. За даними Politico, основними претендентами на цю посаду можуть стати лідер республіканської більшості Стів Скаліс та голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан. Після переходу демократів до більшості республіканці працюватимуть у нижній палаті як опозиційна сила.

Два джерела видання повідомили, що Джордан планує оголосити про висунення своєї кандидатури пізніше в середу. Скаліс також має заявити про намір боротися за лідерську посаду цього дня. За інформацією співрозмовників Politico, Скаліс збирається представити себе як досвідченого політика, який зможе об'єднати республіканців і координувати їхню роботу в меншості. Він також планує наголосити на здатності протистояти демократам у Палаті представників.

Що відомо про результати виборів у США

Проміжні вибори до Конгресу США завершилися перемогою демократів. За даними, наведеними в матеріалі УНІАН, партія здобула контроль над обома палатами — Сенатом і Палатою представників. Зокрема, демократи перемогли в кількох штатах, де протягом десятиліть сенаторські місця переважно посідали республіканці.

Президент Дональд Трамп уже відреагував на результати голосування. Він привітав демократів і заявив, що розраховує на співпрацю з ними. «Я вітаю демократів і розраховую на спільну роботу на благо нашої країни. Гадаю, вони самі захочуть співпрацювати зі мною. В іншому разі я просто накладатиму вето на все підряд, а їм це навряд чи потрібно», — сказав Трамп.

Поразка на виборах уже впливає на розстановку сил у Конгресі та становище республіканців. Якщо Джонсон остаточно залишить посаду, партії доведеться обрати нового лідера, який представлятиме її інтереси в Палаті представників. Про це повідомляє Politico.

У США демократи, за попередніми підсумками виборів, можуть перемогти чинних республіканців у трьох округах Палати представників у штаті Північна Кароліна. Про це повідомляє The Hill із посиланням на прогнози виборчого аналітичного сервісу Decision Desk HQ.

Президент США Дональд Трамп обговорював із радниками можливість звільнення міністра оборони Піта Гегсета після значних втрат республіканців на проміжних виборах.

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