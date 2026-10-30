Майже 200 країн схвалили угоди щодо біорізноманіття — France 24

Майже 200 держав схвалили дві угоди на саміті ООН із біорізноманіття COP17 у столиці Вірменії Єревані. Домовленості мають повернути світ на шлях виконання цілі зі зупинення втрати природи до 2030 року, повідомляє France 24.

Документи затвердили після майже двох тижнів напружених переговорів, які в останній день тривали довше від запланованого. Президент COP17 Амбарцум Матеосян оголосив про схвалення документів під оплески делегатів. Остаточні версії текстів одразу не оприлюднили.

Відставання від цілей

У 2022 році країни ухвалили глобальний пакт із цілями щодо припинення втрати біорізноманіття до 2030 року. Однак ООН перед самітом попереджала, що без термінового коригування курсу держави не виконають цієї мети.

Серед завдань, виконання яких відстає, — охорона 30% суші та океанів Землі, боротьба із забрудненням і збільшення природоохоронного фінансування для бідніших країн. У попередньому проєкті рішення держави закликали прискорити дії та усувати першопричини втрати природи. Водночас до схвалення остаточних текстів було незрозуміло, які саме з варіантів досягнення цілі до 2030 року увійшли до документів.

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Фінансування та наукові звіти

Учасники переговорів сперечалися щодо реформування субсидій та інших стимулів для діяльності, шкідливої для природи, зокрема пов’язаної з викопним паливом, інтенсивним сільським господарством і надмірним виловом риби. Окремою проблемою був пошук нових джерел коштів для природоохоронних програм.

Для відновлення деградованих екосистем, збереження видів, лісів і водно-болотних угідь світові щороку потрібно приблизно на 700 млрд доларів більше, ніж витрачається нині. Європейський Союз закликав заможні країни з ринками, що розвиваються, зокрема Китай, долучитися до фінансування глобальної охорони природи.

Також складними були спроби доопрацювати Cali Fund — механізм ООН із розподілу прибутків компаній, які використовують генетичні дані рослин та інших організмів. Фонд мав залучати 1 млрд доларів на рік для природоохоронних заходів у країнах, що розвиваються, але від початку 2025 року отримав близько 10 тисяч доларів. Країни також сперечалися щодо ухвалення ключових наукових звітів органу ООН з питань біорізноманіття.

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