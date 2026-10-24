Майже 70% поляків не знають, де розташоване найближче укриття — RMF24

У Польщі 68,4% респондентів не змогли вказати, де поблизу їхнього місця проживання розташоване найближче сховище або місце укриття. Про це свідчать результати опитування United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska, повідомляє RMF24.

Що відповіли учасники опитування

Найпоширенішою відповіддю на запитання про найближче укриття було «не знаю» — так відповіли 58,7% опитаних. Ще 8,4% заявили, що взагалі не цікавилися цією темою, а 1,3% визнали, що їм складно дати відповідь.

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Точне розташування найближчого сховища або місця укриття знають 15,7% респондентів. Ще 15,9% учасників дослідження зазначили, що мають лише приблизне уявлення про його місце розташування.

Деталі дослідження

Респондентам поставили запитання, чи знають вони, де біля їхнього житла розташоване найближче сховище або місце укриття. Дослідження United Surveys by IBRiS провели 16–18 жовтня 2026 року на репрезентативній вибірці з 1000 осіб.

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