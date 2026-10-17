Майже третина вчителів шкіл, що переходять на естонську, не має кваліфікації — ERR News

В Естонії майже третина вчителів у школах, що переходять на викладання естонською мовою, не має необхідної кваліфікації. Нестача кадрів посилюється через велике навантаження та обмежені можливості шкіл пропонувати вищу оплату праці, повідомляє ERR News.

Вчителі залишають школи

Талліннська Ехте гімназія гуманітарних наук перейшла на естонськомовне навчання у 2024 році та найняла 17 нових учителів. Відтоді школу залишив кожен третій із них. Заклад щороку продовжує шукати ще від 10 до 15 педагогів, щоб замінити як учителів, які виходять на пенсію, так і тих, хто залишає роботу через виснаження.

Директорка школи Маріка Кранісвер зазначила, що робота з учнями, для яких рідною є російська мова, може вимагати більше зусиль. Учителям доводиться адаптувати навчальні матеріали та допомагати долати мовні прогалини. Частина педагогів переходить до шкіл, де більше дітей є носіями естонської мови.

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Скорочення доплат

Директорка тартуської школи Йогентага Аліна Бразюлене розповіла, що заклад був змушений зменшити надбавку для кваліфікованих учителів із 20% до 3%. За її словами, це сталося після припинення державної підтримки учнів з України та зменшення кількості учнів. Раніше приблизно третину учнів школи становили діти з України.

У талліннській гімназії Ляенемере директор Деніс Преснєцов заявив, що надбавки важливі для залучення педагогів, однак школа не може виплачувати їх усім. Він також вказав на значне навантаження: окрім викладання, учителі займаються адміністративними справами, підготовкою уроків і консультаціями. Міністерство освіти та досліджень Естонії рекомендує педагогам проходити навчання для роботи з учнями, які не мають естонської як рідної мови.

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