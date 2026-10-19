У США учасник пропалестинських протестів у Колумбійському університеті Махмуд Халіл попросив Верховний суд розглянути його справу. Як повідомляє The Hill, про це 19 жовтня заявили його адвокати.

Предмет звернення

Верховний суд наразі не просять безпосередньо вирішити, чи було затримання Халіла відповіддю на його висловлювання. Він оскаржує рішення, за яким федеральний суддя не мав повноважень наказати звільнити його з-під варти, доки той не вичерпає можливості в межах імміграційної системи.

Адвокати Халіла вважають, що він має отримати можливість негайно послатися на захист за Першою поправкою до Конституції США через клопотання habeas corpus — судову процедуру оскарження законності тримання під вартою. На їхню думку, чинне рішення дає уряду безпрецедентний інструмент для замовчування критиків і стримування висловлювань інших людей.

Затримання та апеляція

Халіл, який має грін-карту США, став одним із найпомітніших фігурантів затримань студентів і викладачів без американського громадянства, що висловлювали підтримку Палестині. Імміграційна влада затримала його в березні 2025 року, після чого він кілька місяців перебував під вартою. Згодом федеральний суддя розпорядився його звільнити.

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До Верховного суду Халіл звернувся після поразки в Апеляційному суді третього округу США. Апеляційна інстанція погодилася з позицією адміністрації президента Дональда Трампа, що федеральне законодавство не дозволяє судам розглядати його аргументи до завершення імміграційного провадження.

Поки судді вирішуватимуть, чи брати справу до розгляду, Халіл залишатиметься на волі. Верховний суд відхиляє більшість таких клопотань; його справу мають розглянути на закритому засіданні протягом найближчих місяців.

Адміністрація Трампа раніше просила Верховний суд розглянути аналогічне процесуальне питання у справі Бадара Хана Сурі — громадянина Індії та постдокторанта Джорджтаунського університету, щодо якого вона прагнула депортації. Адміністрація визнала, що суд може розглянути обидві справи.

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