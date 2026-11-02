Махмуд пом’якшила пропозиції щодо правил для працівників догляду — The Guardian

У Великій Британії міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд пом’якшила пропозиції щодо правил отримання дозволу на постійне проживання після критики з боку членів уряду та депутатів-лейбористів. Як повідомляє The Guardian, працівники сфери догляду із зарплатою понад 25 тисяч фунтів стерлінгів на рік зможуть подавати заяву на безстроковий дозвіл на проживання після п’яти років у країні.

За оцінкою Міністерства внутрішніх справ, п’ятирічний шлях буде доступний приблизно для 146 тисяч працівників догляду та 136 тисяч їхніх утриманців. Раніше передбачалося, що працівники професій нижче рівня RQF6, зокрема у сфері догляду, чекатимуть на можливість подати заяву до 15 років.

Десятирічний строк для інших працівників

У відповіді МВС на консультацію зазначено, що працівники професій нижче рівня RQF6 більше не проходитимуть 15-річний шлях. За виконання посилених мінімальних вимог для них діятиме десятирічний строк, а за відповідний внесок вони зможуть претендувати на прискорену процедуру.

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Близько 100 тисяч кваліфікованих працівників, зокрема м’ясникам і кухарям, доведеться чекати десять років. Особи з річним доходом понад 125 тисяч фунтів зможуть подати заяву через три роки. Для тих, хто заробляє понад 50 271 фунт, а також для частини працівників державного сектору — лікарів, медсестер і вчителів — передбачено п’ятирічний строк.

Суворіші вимоги для біженців

Водночас більшість жорсткіших положень залишилися в оновлених пропозиціях. Люди, які прибули до країни з порушенням імміграційних правил, зможуть претендувати на постійне проживання щонайменше через 20 років.

Для біженців, які прибули малими човнами та залежать від державної підтримки, мінімальний строк становитиме 30 років. Біженці, які законно в’їхали до Великої Британії та подали заяву про притулок, можуть чекати до 20 років, але цей період може бути скорочений до десяти років у разі стабільної роботи або навчання та достатнього доходу. Виняток передбачено для невеликої кількості людей, які прибудуть визначеними безпечними й законними маршрутами, зокрема для афганських жінок і дівчат та палестинців.

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