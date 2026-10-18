Макрон має виступити після насильницьких протестів у Франції — The Hindu

Президент Франції Емманюель Макрон мав виступити з телевізійним зверненням у неділю, 18 жовтня, після насильницьких протестів, що охопили країну. Виступ запланували на 18:00 за Гринвічем, повідомляє The Hindu.

Зустріч із міністрами

За даними Єлисейського палацу, трансляція мала відбутися після зустрічі Макрона з кількома міністрами. Франція оцінювала наслідки протестів попереднього дня, під час яких сталися сутички, підпали та масштабне мародерство.

Причини протестів і заяви міністрів

Загальнонаціональні демонстрації 17 жовтня розпочалися через занепокоєння зростанням вартості життя, однак згодом переросли в насильство. Їм передували чотири тижні протестів учнів старших класів, які подекуди також супроводжувалися насильством.

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Міністри поклали відповідальність за насильство на «ультраліві» групи. Протести відбулися за шість місяців до президентських виборів у Франції, на яких обиратимуть наступника Макрона.

На 19 жовтня французький президент також планував триденну поїздку до чотирьох арабських країн, яких торкнулася війна на Близькому Сході. За даними джерела, цей конфлікт спричинив зростання цін на пальне та інфляції у світі.

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