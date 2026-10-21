Макрон відкинув пов’язування заворушень у Франції з міграцією — Politico Europe

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував заяви іноземних лідерів, які пов’язували заворушення у французьких містах з імміграцією. Під час поїздки до Катару він назвав такі коментарі «неприйнятними й дурними», повідомляє Politico Europe.

Реакція на заяву Трампа

Макрон заявив, що твердження про те, ніби Францію «заполонили орди мігрантів та ісламістів», є цілковито неправдивими. Ці слова були спрямовані, зокрема, у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа, який сказав, що Францію «завойовують, грабують і спалюють дотла мігранти, джихадисти та комуністи».

Французький президент зазначив, що Трамп є «серед» політичних лідерів, які ведуть кампанію «за рахунок Франції». Він додав, що саме в такі моменти можна зрозуміти, хто любить Францію, а хто — ні.

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Протести та заворушення

На вихідних сотні тисяч людей у Франції мирно протестували через вартість життя та умови навчання у школах. Водночас у кількох містах сталися підпали громадських будівель, пограбування магазинів і сутички з поліцією з охорони громадського порядку.

За даними видання, доказів зв’язку цих інцидентів з імміграцією немає. Праві лідери в інших європейських країнах, зокрема в Угорщині та Польщі, також намагалися пояснити заворушення міграцією. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр написав у X, що події у французьких містах нібито підтверджують потребу в максимально жорсткому підході до міграції.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у відповідь запропонував допомогти зацікавленим країнам зрозуміти ситуацію, щоб вони не поширювали або не відтворювали неправдиву інформацію. Він закликав іноземних лідерів, які коментують чи використовують події у Франції для виборчих цілей або для шкоди країні, виявити хоча б мінімальну стриманість.

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