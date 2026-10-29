Макрон відреагував на удар Росії по вокзалу в Дніпрі та закликав до ширшого перемир’я

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Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття Україні після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі та закликав домагатися ширшого припинення вогню, а не обмежуватися локальними домовленостями. Він наголосив, що Росія продовжує відхиляти пропозиції щодо припинення бойових дій і атакувати цивільне населення.\

Макрон наголосив на необхідності ширшого перемир’я та зазначив, що локальні домовленості не можуть замінити загального припинення вогню.

«У цьому контексті ми маємо прагнути набагато більшого, ніж локальне перемир’я, подібне до того, про яке щойно домовилися на місцевому рівні в Олешках. Неприпустимо, що Росія продовжує протистояти всім пропозиціям з цього приводу, роблячи ставку на ескалацію конфлікту та атаки на цивільне населення», — наголосив Макрон.

Таким чином, французький президент закликав до ширшого припинення бойових дій на тлі російських атак по Україні та підкреслив необхідність домагатися рішень, які виходять за межі локальних домовленостей.

Про це повідомляється у заяві французького президента в соцмережі X.

Президент Володимир Зеленський 29 жовтня оприлюднив кадри з місця російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі. За попередніми даними, внаслідок атаки реактивним дроном загинули 13 людей, ще десятеро постраждали.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

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