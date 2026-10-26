Макрон заявив про заходи у відповідь на вимоги старшокласників — France 24

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що уряд оголосить конкретні та рішучі заходи у відповідь на вимоги старшокласників, чиї протести за поліпшення умов навчання спричинили кількатижневі заворушення в країні. Про це повідомляє France 24.

Під час візиту до Марселя 26 жовтня Макрон сказав, що попросив уряд відповісти на «законні вимоги», які лежать в основі соціального руху. Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню мав провести пресконференцію після зустрічі з профспілками старшокласників.

Нові протести очікують наступної суботи

Макрон також повторив оцінку міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, за якою нові протести очікуються наступної суботи. Французький уряд намагається припинити хвилю демонстрацій, що супроводжувалася насильством на тлі невдоволення зростанням вартості життя.

Загальнонаціональні акції 17 жовтня переросли в одні з найгірших заворушень у Франції за останні роки. Влада визнала прорахунки у сфері безпеки та розвідки, що передували сутичкам, масштабним пограбуванням і пошкодженню публічного майна.

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Затримання та поранені

За словами Нуньєса, під час останніх протестів на вихідних затримали 1435 людей. Він заявив, що ситуацію вдалося взяти під контроль і серйозних інцидентів не сталося, однак наголосив на високому рівні насильства проти сил внутрішньої безпеки.

Поранень зазнали 267 поліцейських і жандармів, а також 150 протестувальників. Троє учасників акцій дістали тяжкі травми в Тулузі, Реймсі та Клермон-Феррані. У Парижі, Марселі та інших містах під час суботніх демонстрацій також сталися сутички.

У Марселі Макрон відвідав мерію, пошкоджену під час насильства 17 жовтня, а також зустрівся з власниками крамниць, які постраждали від пограбувань і вандалізму. Вранці 26 жовтня в центрі міста чимало вітрин залишалися закритими захисними щитами.

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