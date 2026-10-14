Макрон заявив, що політики використовують учнівські протести у Франції — France 24

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що старшокласники, які вже три тижні протестують і спричинили закриття багатьох навчальних закладів, мають законні підстави для занепокоєння. Водночас, за його словами, політичні сили використовують ці протести у власних цілях. Про це після засідання уряду повідомила речниця уряду Мод Брежон, пише France 24.

Макрон доручив уряду протягом кількох тижнів підготувати конкретні відповіді на виступи старшокласників. За словами Брежон, президент визнав обґрунтованість проблем молоді, але заявив, що їх використовують у політичних цілях і перетворюють на міське насильство.

Підтримка протестів і реакція партій

Напередодні в Парижі та інших містах Франції відбулися загальнонаціональні акції солідарності з учнями. Міністерство внутрішніх справ оцінило кількість учасників у 161 500 осіб, тоді як профспілки заявили про 480 тисяч демонстрантів.

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На тлі протестів у Парижі та Ліоні сталися сутички, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. До однієї з паризьких акцій долучився кандидат у президенти від ультралівої партії «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон. Ультраправа партія «Національне об'єднання» Марін Ле Пен підтримала поліцейських, залучених до протестів, і поклала відповідальність за насильницькі епізоди на учнів.

Заяви про жорстокість поліції

Учні, профспілки, правозахисні групи та батьки звинувачують поліцію у жорстокому поводженні з учасниками протестів. Родина 15-річного Евана, який 5 жовтня в місті Ланс утратив ліву руку та кілька пальців на правій після вибуху світлошумової гранати, розпочала юридичні дії, домагаючись неупередженого розслідування. Адвокат родини заявив, що підліток заперечує версію поліції, передану прокуратурою, нібито він намагався підняти гранату, а також заперечує участь у протестах у Лансі.

У місті Тур 16-річний учень утратив зір під час протесту 30 вересня. Його родина поклала відповідальність на поліцію, а прокурор Тура повідомив, що правоохоронцю висунули обвинувачення у завданні тілесних ушкоджень за обтяжувальних обставин. За даними МВС, поліція відкрила внутрішні розслідування за 36 заявами про насильство з боку правоохоронців, а міністр внутрішніх справ Лоран Нюнес заявив, що під час протестів травм зазнали майже 900 поліцейських.

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