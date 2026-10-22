Макрон заявив, що у Франції в суботу дозволять лише профспілкові акції — BBC News

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в суботу в містах країни дозволятимуть лише санкціоновані профспілкові демонстрації. Це рішення оголосили після насильства, мародерства та руйнування будівель під час протестів минулими вихідними, повідомляє BBC News.

За словами Макрона, префекти запропонують профспілкам альтернативні маршрути проведення акцій, щоб захистити підприємства. Демонстрації, які не організовують профспілки, за можливості заборонятимуть. Президент також заявив про політичні та заколотницькі дії ультралівих груп, які, за його словами, спрямовані на повалення республіки.

Заборони та посилення поліції

У Ліоні, третьому за чисельністю населення місті Франції, влада повністю заборонила демонстрації в суботу. Обмеження також оголосили в Тулоні, центральній частині Руана та Греноблі. У кількох містах, зокрема Марселі, Бордо, Ніцці, Ліоні та Ліллі, цього тижня діяли часткові комендантські години й обмеження на пересування молоді та проведення зібрань.

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Міністр внутрішніх справ Жан-Дідьє Берже повідомив, що кількість правоохоронців буде на 20% більшою, ніж минулими вихідними. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню раніше пообіцяв масштабне розгортання поліції. Водночас деякі правоохоронці заявили французьким медіа, що не мають підготовки для роботи з великими натовпами.

Наслідки попередніх протестів

17 жовтня в акціях проти підвищення цін на пальне та вартості життя взяли участь близько 550 тисяч людей. Протести, що відбулися після кількох тижнів студентських виступів, здебільшого мали мирний характер, однак супроводжувалися заворушеннями, пограбуваннями та руйнуваннями. Від початку безладів у Франції затримали щонайменше 2,5 тисячі осіб.

У Ліоні під час протестів підпалили туристичний офіс, розташований у будівлі XIX століття. У Ліможі внаслідок пожежі обвалилися годинникова вежа та частина даху міської ратуші. Чоловіка віком близько 30 років затримали за підозрою у замаху на вбивство поліцейських, які перебували в ратуші на момент початку пожежі. У четвер також затримали другого підозрюваного віком 66 років.

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