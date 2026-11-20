Президент Франції заявив, що настав час повернутися до питання членства України в Альянсі. Він також наголосив, що Москва досі не висунула жодних конкретних і відчутних пропозицій щодо миру, водночас висуваючи максималістські вимоги.

Макрон озвучив цю позицію після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» у Берліні 19 листопада. За словами французького президента, Україна повинна мати сильну позицію перед початком мирних переговорів. Для цього міжнародні партнери мають продовжувати військову та іншу підтримку Києва.

«Якщо ми хочемо бути переконливими на мирних переговорах, важливо, щоб Україна захищала себе і вступала в ці переговори з хорошої позиції. А Україна зможе це зробити лише за умови, що ми продовжимо її підтримувати», – заявив Макрон.

Французький президент наголосив, що з огляду на максималістські вимоги Росії настав час обговорити членство України в НАТО. Він також зауважив, що найближчі тижні будуть вирішальними для України.

Джерело: The Guardian

До цього Єлисейський палац назвав три пріоритети Макрона на зустрічі Коаліції охочих у Берліні.

Раніше французька влада офіційно підтвердила перебування своїх військовослужбовців на території України, наголосивши при цьому на відсутності їхньої участі у бойових діях. Про це заявила міністерка-делегатка при Міністерстві збройних сил Франції Аліс Рюфо.

Раніше радіостанція RFI повідомила, що невеликі групи французьких військових під керівництвом генерала працюють в Україні щонайменше з літа 2026 року в межах місії Volia. Вони прибувають на короткі терміни для навчання особового складу та супроводу складної техніки, зокрема винищувачів Mirage 2000 і САУ Caesar. За даними медіа, для забезпечення конфіденційності діяльності цих груп використовується прикриття офіційної місії Gerfaut, розгорнутої в Польщі.

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