Макрон звинуватив Трампа та іноземних лідерів у поширенні фейків про заворушення у Франції

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Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував іноземних лідерів, зокрема президента США Дональда Трампа, за поширення неправдивої інформації про заворушення у Франції та використання цих подій у власних передвиборчих кампаніях.

За словами французького президента, ознак іноземного втручання безпосередньо в події він не бачить, однак після них відбувалися інформаційні маніпуляції з боку інших країн.

«На мою думку, у подіях, що відбулися, немає видимого іноземного втручання. Натомість після них відбулось іноземне маніпулювання інформацією, яке спричинило неприйнятні й безглузді коментарі багатьох, зокрема іноземних лідерів», — сказав Макрон.

Він звернув увагу на поширення зображень, створених за допомогою штучного інтелекту, а також тверджень про те, що Францію нібито заполонили «орди мігрантів та ісламістів». Французький лідер назвав такі заяви «цілковитою неправдою».

Коли журналісти уточнили, чи має він на увазі Дональда Трампа, Макрон відповів: «Серед інших. У такі моменти видно, хто любить Францію, а хто її не любить».

На пряме запитання, чи означають його слова, що Трамп не любить Францію, президент Франції сказав: «Доводиться це констатувати».

Макрон також звинуватив іноземних політиків у використанні подій у Франції для досягнення власних передвиборчих цілей.

«Коли я бачу лідерів, які перебувають у передвиборчій кампанії — у цьому регіоні або по той бік Атлантики — і які часом через власну довірливість підхоплюють створене штучним інтелектом або поширюють те, у що певні кола хочуть змусити повірити, вони ведуть кампанію за наш рахунок», — заявив президент Франції.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав іноземних лідерів виявляти стриманість, повагу та солідарність, а також не використовувати події у Франції для власних виборчих кампаній.

У дописі в соціальній мережі X він також запропонував допомогу Міністерства закордонних справ Франції, щоб відповідні країни могли уникнути поширення неправдивої інформації.

Таким чином, французька влада виступила проти використання зображень, створених штучним інтелектом, і неперевірених тверджень про події у країні в політичних цілях за кордоном.

Про це Макрон заявив під час спілкування з журналістами в Досі, столиці Катару.

У Франції військових залучать до охорони громадського порядку разом із поліцією під час протестів, запланованих на суботу. Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив, що розгортання сил буде масштабним після заворушень і мародерства, які 17 жовтня охопили Париж, Марсель, Ліон та інші міста.

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував заяви іноземних лідерів, які пов’язували заворушення у французьких містах з імміграцією. Під час поїздки до Катару він назвав такі коментарі «неприйнятними й дурними».

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