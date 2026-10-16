Малайзія пообіцяла сприяти поверненню М’янми до АСЕАН — Al Jazeera

Малайзія прийняла президента М’янми Мін Аун Хлайна в Куала-Лумпурі з червоною доріжкою та почесною вартою. Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив про готовність допомогти повернути М’янму до Асоціації держав Південно-Східної Азії. Про це повідомляє Al Jazeera.

Мін Аун Хлайна запросили до Малайзії для обговорення питання біженців і мігрантів із М’янми. За словами Ібрагіма, М’янма готова власним коштом прийняти назад своїх громадян. У Малайзії перебувають близько 193 тисяч громадян М’янми, більшість із яких походять із переслідуваної мусульманської меншини рохінджа.

Мін Аун Хлайн заявив, що за сприятливої погоди направить кораблі військово-морських сил для репатріації людей. Водночас М’янма тривалий час не визнає рохінджа своїми громадянами. Значна частина штату Ракхайн, звідки походить ця меншина, перебуває під контролем етнічного збройного угруповання Араканська армія.

Повернення до АСЕАН

АСЕАН не допускала Мін Аун Хлайна до зустрічей високого рівня через відмову його адміністрації виконувати п’ятиточковий мирний план блоку. План передбачає припинення насильства та конструктивний діалог між сторонами війни.

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Малайзія стала п’ятою державою АСЕАН, яка прийняла Мін Аун Хлайна після того, як у квітні він обійняв посаду президента. До цього він відвідав Таїланд, В’єтнам, Камбоджу та Лаос. Речник президента М’янми повідомив, що наступними країнами для візитів можуть стати Індонезія та Бруней.

Критика зближення

Дослідниця Бріджит Велш заявила, що зміна підходу Малайзії прорвала «греблю опору» військовій владі М’янми в регіоні та може надати їй міжнародної легітимності. За даними моніторингових груп, громадянська війна в М’янмі триває п’ятий рік, забрала до 100 тисяч життів і змусила щонайменше 3,5 мільйона людей залишити домівки.

Попри запрошення Мін Аун Хлайна до мирних переговорів із збройними угрупованнями, бойові дії тривають у штатах Ракхайн, Чин, Качин і Карен, а також у регіоні Сікайн. Дослідник Університету Сіднея Сай К’ї Зін Сое зазначив, що авіаудари військових не припинилися на тлі дипломатичних контактів АСЕАН із владою М’янми.

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