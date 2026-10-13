Малайзія порушить в АСЕАН питання транскордонного смогу — Channel NewsAsia

Малайзія порушить питання транскордонного смогу на зустрічі міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії в Манілі наступного місяця. Куала-Лумпур прагне домогтися ефективніших регіональних механізмів реагування на проблему, повідомляє Channel NewsAsia.

Смог не охоплюють механізми реагування на лиха

Міністр закордонних справ Малайзії Мохамад Хасан заявив, що чинні механізми АСЕАН для реагування на стихійні лиха не охоплюють смог, оскільки його не класифікують як природне лихо. За його словами, він особисто порушить це питання під час зустрічі з колегами.

Речник Міністерства закордонних справ Філіппін Домінік Ксав'єр Імперіал підтвердив, що транскордонний смог є в порядку денному підготовчої зустрічі міністрів закордонних справ перед самітом АСЕАН.

Пожежі в Індонезії

Лісові та земельні пожежі, які кілька місяців тривають в Індонезії, останніми тижнями накрили густим смогом сусідні Малайзію та Сінгапур. Це спричинило зростання респіраторних проблем у трьох країнах і закриття шкіл у деяких районах Малайзії, зокрема в південному штаті Джохор.

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Осередки пожеж переважно розташовані на Суматрі та Борнео. Як зазначає видання, це найінтенсивніші лісові пожежі в Індонезії за 11 років. Мохамад Хасан сказав, що його індонезійський колега Арманата Насір повідомив про надзвичайно погану видимість, яка перешкоджає гасінню пожеж із повітря.

За словами глави МЗС Малайзії, Індонезія має від трьох до чотирьох літаків і 34 вертольоти, однак повітряна техніка не може здійснювати вильоти через небезпечну видимість у постраждалих районах. Хасан визнав зусилля Індонезії з гасіння пожеж, водночас закликав країну вжити дієвіших заходів через вплив смогу на населення.

Президент Індонезії Прабово Субіанто окремо доручив посилити пожежогасіння, зосередивши операції у провінціях Центральний Калімантан і Південна Суматра.

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