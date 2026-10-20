Малайзія скасувала реєстрацію коаліції Perikatan Nasional — Channel NewsAsia

У Малайзії Реєстратор товариств скасував реєстрацію головної опозиційної коаліції Perikatan Nasional (PN) на тлі суперечки між її ключовими партіями. Як повідомляє Channel NewsAsia, рішення ухвалили 20 жовтня, напередодні виборів у штаті Мелака, призначених на 14 листопада.

Причина скасування реєстрації

Реєстратор товариств заявив, що отримав від PN незадовільну відповідь після попередження минулого місяця про можливе скасування реєстрації. У відомстві зазначили, що пояснення коаліції не спростували підстав для такого рішення.

Суперечка в коаліції виникла між консервативною ісламістською партією Parti Islam Se-Malaysia (PAS) та малайською націоналістичною партією Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu). Bersatu, яку очолює колишній прем'єр-міністр Мухіддін Яссін, поскаржилася до Реєстратора товариств, що її виключили з липневого засідання верховної ради PN. Партія назвала це порушенням конституції коаліції з боку PAS.

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Позов і вибори в Мелаці

Генеральний секретар PN Такіюддін Хассан, який також є лідером PAS, заявив, що коаліція оскаржуватиме рішення про скасування реєстрації в суді. За його словами, PN розцінює це як спробу послабити політичних опонентів перед виборами в Мелаці.

Скасування реєстрації означає, що партії-учасниці коаліції, зокрема Bersatu, PAS та кілька менших організацій, не зможуть брати участь у виборах під спільним прапором. За даними The Star, партії, що входили до PN, ще не визначилися з логотипом для виборів у Мелаці. День висування кандидатів запланований на 31 жовтня, дострокове голосування — на 10 листопада.

За даними Free Malaysia Today, Такіюддін також заявив, що Реєстратор товариств надіслав PN вимогу пояснень 22 вересня — у день оголошення про розпуск законодавчої асамблеї Мелаки — а наступного дня призупинив діяльність коаліції.

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