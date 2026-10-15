Малайзія закриватиме школи за індексу забруднення понад 200 — Channel NewsAsia

У Малайзії школи закриватимуть у районах, де Індекс забруднення повітря (API) перевищить 200 пунктів. За показника API від 100 пунктів призупинятимуть заходи просто неба.

Нові правила для шкіл

Міністерка освіти Малайзії Фадліна Сідек 14 жовтня повідомила, що новий поріг має узгодити інструкції відомства з Національним планом дій щодо смогу. За попередніми правилами школи закривали, якщо API перевищував 180 пунктів або залишався вищим за 150 протягом трьох днів поспіль.

Як повідомляє Channel NewsAsia, міністерство підтримало позицію Національного агентства з управління надзвичайними ситуаціями, за якою заходи реагування на смог мають ґрунтуватися на національному плані.

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Рішення за поточними показниками

За словами Сідек, рішення щодо роботи шкіл ухвалюватимуть, спираючись на поточні значення API та рекомендації Міністерства охорони здоров’я. Вона зазначила, що показники можуть швидко змінюватися, тому закриття шкіл за кілька днів без урахування таких змін може призвести до втрати навчального часу, якщо якість повітря поліпшиться.

Міністерка також визнала занепокоєння батьків щодо здоров’я дітей, зокрема тих, хто має проблеми зі здоров’ям або є чутливішим до забруднення повітря. Батьки можуть залишити дитину вдома під час смогу, але мають повідомити про це адміністрацію школи. Раніше Сідек заявляла, що про закриття шкіл слід оголошувати якомога раніше, аби батьки встигли підготуватися.

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