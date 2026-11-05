Маллін заявив, що депортації у США триватимуть — The Hill

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що депортації триватимуть після масштабних перемог демократів на проміжних виборах 2026 року. Як повідомляє The Hill, демократи здобули контроль над Палатою представників і Сенатом. Відповідний допис посадовець опублікував у соціальних мережах 4 листопада.

Демократи під час кампанії критикували імміграційну політику президента Дональда Трампа. Деякі з них також використовували на передвиборчих заходах заклики ліквідувати Службу імміграційного та митного контролю США (ICE).

Суперечка довкола ICE

Напередодні голосування Маллін відкидав критику на адресу ICE. Він також відреагував на попередження колишньої держсекретарки США Гілларі Клінтон про те, що співробітники служби можуть намагатися залякувати виборців біля виборчих дільниць.

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В інтерв’ю ведучому Fox News Віллу Кейну до закриття виборчих дільниць у вівторок Маллін заявив, що агенти ICE не перебуватимуть біля місць голосування, якщо не виникне загроза. За його словами, це питання порушували також під час слухань щодо затвердження його на посаді.

Плани демократів у Конгресі

Демократи заявляли про намір використати контроль над Конгресом для обмеження діяльності ICE. Вони можуть не надати агентству майбутнє фінансування та здійснювати нагляд за його роботою. Водночас такі кроки можуть зіткнутися з опором республіканців, а законодавчі ініціативи — з президентським вето.

Минулого місяця представниця Палати представників Делія Рамірес внесла законопроєкт Reimagining Safety Act щодо реорганізації імміграційних органів США. Серед іншого документ передбачає заміну Міністерства внутрішньої безпеки новим відомством, орієнтованим на громади. Опитування The New York Times і Siena University перед виборами засвідчило, що 52% імовірних виборців більше підтримували демократів у питаннях імміграції, тоді як республіканців — 45%.

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