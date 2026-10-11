Малопольське воєводське управління скоротило фонд премій через реформу стажу — Interia

Малопольське воєводське управління скоротило фонд премій через збільшення витрат після зміни правил визначення трудового стажу. Нові норми також обмежили можливості установи наймати працівників і підвищувати зарплати, повідомляє Interia з посиланням на Rzeczpospolita.

Які періоди зараховують до стажу

Для працівників державного сектору Польщі нові правила набули чинності 1 січня 2026 року, а з 1 травня поширилися й на приватний сектор. До стажу почали зараховувати періоди, які раніше не враховували, зокрема ведення підприємницької діяльності та роботу за договором доручення.

Від тривалості стажу залежать окремі трудові права: право на 26 днів щорічної відпустки, відпустку по догляду за дитиною, розмір надбавки за стаж і ювілейну винагороду. Працівники можуть лише в електронній формі подати через eZUS заяву на отримання довідки про страхування для зарахування відповідних періодів. На це відведено 24 місяці від дня набуття чинності новими правилами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Орієнтовні витрати установ

За даними Rzeczpospolita, в окремих випадках додаткові витрати становлять від кількох до кількох десятків тисяч злотих на одного працівника. Для установ із великою кількістю співробітників сукупні видатки можуть обчислюватися мільйонами злотих.

Орієнтовна вартість змін для Мазовецького воєводського управління становить близько 1,75 млн злотих, для Малопольського воєводського управління — 1,4 млн злотих. Уряд не передбачив додаткового фінансування для компенсації цих витрат. Речник малопольського воєводи Максиміліан Косовський заявив, що брак додаткових коштів у бюджеті оплати праці на 2026 рік призвів до скорочення фонду премій та обмеження найму і підвищення зарплат.

Читай нас у