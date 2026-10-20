Манфреда Вебера повторно обрали головою фракції Європейської народної партії у Європейському парламенті. Польський євродепутат Анджей Галицький також зберіг посаду заступника голови найбільшої фракції Європарламенту на наступні два з половиною роки, повідомляє RMF24.

Склад нового керівництва

Європейська народна партія у вівторок обрала президію фракції, до якої входять голова та десять заступників. Німецький політик Вебер очолює фракцію ЄНП із 2014 року, а протягом останніх чотирьох років також є головою всієї Європейської народної партії. У 2022 році він змінив на цій посаді нинішнього прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Окрім Галицького, заступниками голови фракції стали Франсуа-Ксав’є Белламі з Франції, Естер Лакош з Угорщини, Єрун Ленарс із Нідерландів, Долорс Монтсеррат з Іспанії, Зігфрід Мурешан із Румунії, Массіміліано Саліні з Італії, Томас Тобе зі Швеції, Романа Томц зі Словенії та Желяна Зовко з Хорватії.

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Роль Анджея Галицького

Анджей Галицький є керівником делегації польських партій «Громадянська коаліція» та Польська селянська партія у фракції ЄНП. Він працює депутатом Європарламенту з 2019 року, тоді ж очолив польську делегацію в ЄНП. Посаду заступника голови фракції він обіймає з 2024 року.

Галицький координує роботу ЄНП у п’яти комітетах, що займаються, зокрема, торгівлею, обороною, зовнішньою політикою, політикою розвитку та правами людини. Перед голосуванням у Європарламенті лунали припущення про можливе послаблення позицій Вебера; серед потенційних наступників називали й Галицького.

Наступним завданням ЄНП, за даними RMF24, є збереження посади голови Європарламенту за Робертою Мецолою. Термін повноважень голови Європарламенту становить два з половиною роки, а голосування відбувається після виборів до Європарламенту та в середині п’ятирічного мандата законодавчого органу.

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