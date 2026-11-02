Марія Монтсеррат Альварадо цього тижня очолить ватиканські комунікації — CBS News

У Ватикані 39-річна медіаменеджерка зі США мексиканського походження Марія Монтсеррат Альварадо цього тижня очолить відомство комунікацій Святого Престолу. Вона стане першою мирянкою на чолі ватиканського «міністерства» та першою неіталійкою на цій посаді, повідомляє CBS News.

Альварадо, яка також використовує ім'я Монсе, керуватиме структурою, що наглядає за телевізійними, радійними, друкованими й цифровими інформаційними платформами Ватикану, а також за пресслужбою. Про її призначення оголосили в червні. В інтерв'ю EWTN News Альварадо сказала, що це стало для неї несподіванкою.

Зміна керівництва

Альварадо змінить на посаді 70-річного Паоло Руффіні, якого Папа Франциск призначив у 2018 році. Руффіні став першим мирянином на чолі дикастерії — так у Ватикані називають відомства, прирівняні до міністерств.

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Історикиня та засновниця ватиканського журналу Women Church World Лучетта Скараффія заявила AFP, що Альварадо обрали за її професійні навички та якості. На думку Скараффії, перша неіталійка на цій посаді матиме більш міжнародний підхід.

Досвід у медіа та правозахисті

Альварадо народилася в Мексиці, у дитинстві переїхала до США та виросла в Маямі. Згодом вона навчалася у Вашингтоні. Протягом 14 років працювала у Becket Fund for Religious Liberty — некомерційній юридичній організації, що захищає свободу віросповідання.

Із 2023 року Альварадо була президенткою та операційною директоркою EWTN News — новинного підрозділу найбільшої католицької телевізійної мережі США. Там вона керувала міжнародними платформами, які створювали контент сімома мовами для телебачення, друкованих видань, радіо, цифрових медіа та соціальних мереж.

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