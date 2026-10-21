Марін Ле Пен може перемогти на президентських виборах у Франції з великим відривом, — опитування

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Лідерка французької правої націоналістичної партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен може здобути перемогу на президентських виборах навесні 2027 року з великим відривом від конкурентів.

Згідно з результатами дослідження, у першому турі президентських виборів Марін Ле Пен може отримати від 34% до 38% голосів і впевнено вийти до другого туру.

Її потенційним суперником у фінальному голосуванні може стати кандидат від ультралівої партії «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон. За даними опитування, у першому турі він може набрати від 15% до 20% голосів.

Результати дослідження свідчать, що Марін Ле Пен може випередити будь-якого потенційного опонента у другому турі президентських виборів.

Найбільш конкурентним суперником для лідерки «Національного об’єднання» може стати представник правоцентристської партії «Горизонти» Едуар Філіпп. У разі такого протистояння Ле Пен могла б отримати 56% голосів, а Філіпп — 44%.

Найбільшу перевагу Ле Пен може мати у протистоянні з Жан-Люком Меланшоном. За такого сценарію результати другого туру могли б розподілитися як 68% голосів за Ле Пен проти 32% за Меланшона. Різниця між кандидатами становила б 36 відсоткових пунктів.

Опитування Ifop проводилося з 17 до 19 жовтня серед 1928 виборців, зареєстрованих для участі у виборах.

Зазначається, що результати дослідження відображають настрої французького суспільства на тлі протестів, які відбулися у вихідні. У багатьох випадках акції переросли в масштабні заворушення.

Водночас результати опитування відображають поточні електоральні настрої та не є прогнозом остаточного результату президентських виборів, які мають відбутися навесні 2027 року.

Про це свідчать результати опитування Ifop, оприлюднені телеканалом BFMTV.

За даними Interia, опитування IFOP показало, що Марін Ле Пен лідирує в усіх досліджених сценаріях президентських виборів у Франції. У першому турі представниця партії «Національне об’єднання» могла б отримати від 34% до 38% голосів незалежно від того, хто представляв би центристський блок.

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