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Лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен не стала називати Володимира Путіна воєнним злочинцем, заявивши, що подібні звинувачення не наближають завершення війни.

Під час інтерв'ю India Global Review політикиню запитали, чи вважає вона російського диктатора воєнним злочинцем. Ле Пен уникнула прямої відповіді, назвавши такі заяви безглуздими та несумісними з прагненням до миру.

«Такі узагальнювальні заяви насправді є безглуздими й суперечать прагненню до миру», — сказала вона.

Водночас Ле Пен визнала, що Росія розпочала війну, а Україна стала її жертвою. Вона вважає, що взаємні звинувачення не допоможуть досягти мирного врегулювання, та запропонувала провести у Франції міжнародну конференцію щодо завершення війни.

Політикиня також заявила про готовність Франції продовжувати гуманітарну допомогу Україні, підтримувати підготовку українських військових і постачати військову техніку. Однак, за її словами, через фінансові труднощі Париж не може зберігати попередні обсяги підтримки.

Джерело: India Global Review.

Марін Ле Пен під час обіду в Парижі, Франція, відповіла на запитання послів восьми держав, які мають кордон із метропольною Францією, про свої плани щодо країни та Євросоюзу.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен 25 жовтня офіційно розпочала передвиборчу кампанію, пообіцявши відновити порядок і довіру в країні. Депутатка від партії «Національне об’єднання», згідно з наведеними даними, лідирує в президентських перегонах зі значним відривом.

Лідерка фракції «Національне об’єднання» в Національній Асамблеї Франції Марін Ле Пен заявила, що вступ України до Європейського Союзу може посилити конкуренцію для французьких фермерів. За її словами, французьке сільське господарство також може отримувати меншу частку коштів зі Спільної аграрної політики ЄС.



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