Марін Ле Пен пояснила ризики для французьких фермерів у разі вступу України до ЄС

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Лідерка фракції «Національне об’єднання» в Національній Асамблеї Франції Марін Ле Пен заявила, що вступ України до Європейського Союзу може посилити конкуренцію для французьких фермерів. За її словами, французьке сільське господарство також може отримувати меншу частку коштів зі Спільної аграрної політики ЄС.

«Якщо Україна вступить до Європейського Союзу, ми будемо першими, хто програє, причому з двох причин. Ми не лише зіткнемося із сильною недобросовісною конкуренцією, а й частка бюджету Спільної аграрної політики, виділена французькому сільському господарству, істотно скоротиться», — стверджує Ле Пен.

Під час розмови з фермерами на аграрній виставці у Клермон-Феррані Марін Ле Пен висловила сумнів щодо того, чи вдасться забезпечити однакові виробничі стандарти після можливого вступу України до ЄС.

Також французька політикиня звернула увагу на масштаби українських сільськогосподарських господарств, які, за її словами, відрізняються від французьких.

Ле Пен пов’язала можливе членство України в ЄС одразу з двома питаннями — конкуренцією на аграрному ринку та розподілом коштів Спільної аграрної політики.

«Ми програємо і з погляду конкурентоспроможності поряд із такою великою аграрною країною, як Україна, і під час розподілу коштів Спільної аграрної політики. Адже цей бюджетний “пиріг” уже зменшується навіть за нинішньої кількості країн (у ЄС — ред.)», — сказала Ле Пен.

Таким чином, Марін Ле Пен пов’язує можливий вступ України до ЄС із посиленням конкуренції для французького агросектору та змінами у розподілі фінансування Спільної аграрної політики.

Про це Марін Ле Пен написала у соцмережі X.

Приєднання України до Європейського Союзу може посилити продовольчу самодостатність об’єднання та зміцнити його позиції на світовій арені. Водночас інтеграція українського аграрного сектору потребуватиме узгодження виробничих стандартів і тривалого перехідного періоду.

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