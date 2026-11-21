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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс готовий захищати кожен сантиметр території Польщі. Його заява пролунала після того, як польська сторона напередодні повідомила про чергове порушення повітряного простору країни.

За словами Рютте, командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич зробить усе необхідне, щоб визначити будь-які загрози оборонним можливостям Альянсу та його стримуванню. За потреби він вноситиме відповідні корективи.

«Я можу гарантувати, що НАТО захищатиме кожен сантиметр польської території», – заявив генсек Альянсу.

Про це Рютте заявив у Варшаві 21 листопада, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що НАТО планує представити в Польщі оборонну стратегію проти Росії — Interia.

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