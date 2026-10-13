Маршал Сейму Чажастий закликав Навроцького підписати закон — Interia

У Польщі маршал Сейму Влодзімєж Чажастий закликав президента Кароля Навроцького підписати закон про механізми обмеження доступу до незаконного контенту в інтернеті. Політик заявив, що ухвалені Сеймом норми мають посилити захист дітей і протидію ненависті в мережі, повідомляє Interia.

У відеозверненні, оприлюдненому ввечері в понеділок на платформі X, Чажастий сказав, що «всі налякані» тим, що відбувається у школах, а також хейтом в інтернеті. За його словами, закон, ухвалений Сеймом минулого четверга, має забезпечити безпеку дітям та онукам.

«Не кажіть, що цей закон обмежує свободу. Цей закон обмежує погані речі, обмежує дурість», — заявив Чажастий. Він також звернувся до Навроцького із закликом підписати документ «в ім'я дітей усіх польок і поляків».

Механізм обмеження доступу

Поправки до закону про надання електронних послуг та інших актів підготувало Міністерство цифровізації Польщі. Вони передбачають процедуру швидкого видання приписів про обмеження доступу до матеріалів, що порушують закон, із дотриманням прав користувачів мережі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суди й уповноважені органи зможуть видавати приписи щодо контенту, пов'язаного, зокрема, зі злочинами, ненавистю або шахрайством. Інтернет-платформи та інші постачальники послуг будуть зобов'язані блокувати матеріали, зазначені в таких рішеннях.

Користувачі, чий контент обмежили, зможуть звернутися з вимогою відновити доступ у разі помилкового блокування. Перед поданням заяви до органу їм необхідно буде скористатися системою повідомлення про контент у постачальника послуг. Рішення про обмеження доступу можна буде оскаржити в суді загальної юрисдикції.

Дискусія про свободу слова

У невідкладних випадках рішення органів можуть підлягати негайному виконанню. Прокуратура, поліція, податкова адміністрація та Прикордонна служба зможуть клопотати про оперативне блокування матеріалів, пов'язаних, зокрема, із сексуальною експлуатацією дітей, крадіжкою особистих даних, шахрайством або порушенням авторських прав.

Глава канцелярії президента Збігнєв Богуцький під час дебатів у Сеймі наголосив на необхідності поєднати протидію незаконному контенту із захистом свободи слова. Він заявив, що нинішній проєкт мало відрізняється від версії закону, яку президент раніше ветував, і додав, що Навроцький підпише документ, якщо буде ухвалено «добрий закон».

Читай нас у