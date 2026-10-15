Маск назвав відповідальних за обмеження StarShield у США — Interia

У США власник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень швидкості або способу використання систем StarShield ухвалюють Збройні сили США, а остаточне слово має президент Дональд Трамп. Як повідомляє Interia, Маск також наголосив, що системи StarShield належать уряду США та перебувають під його контролем.

Реакція на заяви України

Коментар Маска став відповіддю на повідомлення української сторони про обмеження в роботі Starlink, який використовують для зв'язку на фронті та логістики. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров написав, що зв'язок Starlink відновлюють для об'єктів, які рухаються зі швидкістю до 160 км/год. Він назвав повне скасування цього ліміту критично важливим для оборони України.

За даними видання, радник міністра оборони України Сергій Стерненко заявив, що пристрої зі Starlink почали втрачати з'єднання під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. За його словами, це унеможливило виконання частини важливих місій. Радник президента України Сергій Бескрестнов також підтвердив повідомлення про обмеження та сказав, що військових заздалегідь про них не попереджали.

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Позиція Маска та реакція Польщі

Маск також зазначив, що Starlink обмежений цивільним застосуванням або оборонними діями і, за його словами, не може використовуватися для наступальних військових операцій.

На ситуацію відреагував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. У соцмережі X він звернувся до Маска, заявивши, що європейські клієнти стежать за його діями. За інформацією Interia, Польща фінансує термінали Starlink, які використовує Україна, витрачаючи на це близько 50 млн доларів щороку.

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