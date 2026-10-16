Маск переконав Трампа сповільнити Starlink для України — The Telegraph

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Найбагатша людина у світі Ілон Маск ініціював ідею обмежити роботу військового пакета Starlink в Україні та передав цю пропозицію президенту США Дональду Трампу, який вимагає від Києва припинити удари по російським НПЗ .

Це з'ясувало видання The Telegraph.

Чотири поінформовані джерела видання розповіли, що Маск звернувся до Трампа з пропозицією запровадити обмеження швидкості в системі, що ускладнило роботу української протидронової оборони.

Один із співрозмовників журналістів уточнив, що президент США погодився із пропозицією власника SpaceX. Він фактично дав «зелене світло» Пентагону.

«Він написав у твіті, що невинний і що це зробила адміністрація США. Насправді в цьому брали участь вони обидва», - стверджує джерело The Telegraph.

Високопоставлений європейський чиновник і два добре обізнані українські джерела також підтвердили цю версію подій.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск відреагував на критику через проблеми з роботою Starlink на фронті в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану розкритикував обмеження роботи Starlink для українських військових дронів. За його словами, це може призвести до значних втрат серед людей.

Американський підприємець Ілон Маск пояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield. Його заява пролунала після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників.

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