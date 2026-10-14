Маск пояснив, хто контролює обмеження Starlink в Україні

0:00 / 0:00

Американський підприємець Ілон Маск пояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield. Його заява пролунала після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників.

За словами Маска, Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем. Рішення щодо обмежень у використанні системи ухвалюють американські військові та президент США.

Федоров повідомив про відновлення зв’язку

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров написав у соцмережі X, що зв’язок Starlink відновлюється на швидкості до 160 км/год. Водночас він наголосив, що повне скасування швидкісного обмеження Starshield залишається критично важливим для оборони України. Федоров подякував Маску та висловив сподівання на його подальшу підтримку.

У дописі Федоров не стверджує, що всі обмеження вже скасовано. Він повідомляє про відновлення зв’язку на швидкості до 160 км/год, водночас окремо наголошуючи на необхідності повністю зняти обмеження Starshield.

Що відповів Маск

У відповідь на обговорення ситуації Маск пояснив різницю між Starlink і Starshield. За його словами, Starshield належить уряду США та контролюється ним. Будь-які обмеження щодо швидкості або використання цієї системи визначають американські військові й зрештою президент США.

Маск також наголосив, що Starlink – комерційний сервіс супутникового інтернету, який належить SpaceX і контролюється компанією. Він заявив, що сервіс призначений для цивільного використання та оборонних завдань, а його застосування для наступальних військових операцій було б недоречним для комерційної компанії.

Starshield – окрема система військового призначення. Водночас допис Маска не містить прямого пояснення, хто ухвалив конкретне рішення про швидкісні обмеження, які вплинули на роботу українських безпілотників. Тому його заяву про контроль уряду США над Starshield не варто трактувати як підтвердження того, що саме він особисто запровадив обмеження Starlink.

Як обмеження вплинули на роботу безпілотників

У ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про перебої зі супутниковим зв’язком під час руху безпілотників. Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш і призначений позаштатним радником президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, повідомив про обмеження швидкості для військових терміналів на рівні 100 миль на годину – приблизно 161 км/год. За його словами, українські військові не отримали попередження про зміни.

У 7-му корпусі Десантно-штурмових військ повідомили, що зв’язок із безпілотниками міг зникати на 10–20 секунд навіть під час руху зі швидкістю 110–120 км/год. Перебої ускладнювали керування апаратами, а на Гуляйпільському напрямку частину місій довелося скасувати.

Про проблеми також писало агентство Reuters. За його даними, обмеження ускладнили виконання українських військових завдань із застосуванням безпілотників. Докладніше про наслідки перебоїв зі зв’язком на фронті повідомляв «Главком».

Starlink став важливим засобом зв’язку для українських військових після повномасштабного вторгнення Росії. Термінали дають змогу передавати дані й підтримувати комунікацію там, де звичайні мережі недоступні або працюють нестабільно. Через це зміни в роботі супутникового сервісу можуть безпосередньо впливати на виконання військових завдань.

Про це повідомляється із посиланням на допис Маска в соцмережі X.

Федоров повідомив про часткове відновлення Starlink для військових.

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадилаобмеження швидкості руху терміналів Starlink для військового пакета послуг StarShield. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш, уточнивши, що ліміт становить 100 миль на годину (близько 161 км/год). Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій. Однак зродом ліміт впав ще нижче, до 60-70 км/год.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink через обмеження швидкості передавання даних. Це вплинуло на керування безпілотниками та призвело до скасування частини бойових місій.

Читай нас у