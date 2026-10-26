Маск пояснив обмеження Starlink для ЗСУ ризиком ударів у відповідь

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Американський мільярдер Ілон Маск пояснив свою позицію щодо використання Starlink для військових операцій. За його словами, система має залишатися цивільною, оскільки застосування супутникового зв’язку для наступальних ударів може зробити супутники законними цілями для атак у відповідь. Їхнє знищення, як стверджує Маск, створюватиме загрозу для безпеки всього космічного простору.

«Це справді одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільною системою», – зазначив він.

Маск пояснив, що Starlink можна використовувати для забезпечення інфраструктури, яка має військове призначення. Водночас, на його думку, супутниковий зв’язок не повинен застосовуватися для однозначно наступальних ударів, які можуть зробити супутники законною ціллю для відповіді противника.

«Противник, який підірве супутники Starlink, спричинить ланцюгову реакцію руйнувань, що створить величезне поле уламків і зробить космос непридатним для використання», – попередив Маск.

Раніше Зеленський розповів, як вдалося розблокувати Starlink.

Тим часом Міноборони України зафіксувало відновлення роботи Starlink на швидкості понад 400 км/год.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що ситуація зі Starlink під час війни в Україні посилила занепокоєння Оттави залежністю від іноземних технологій. Він наголосив на необхідності диверсифікувати постачальників, щоб захистити суверенітет країни.

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