Маск викинув на вітер $445 мільйонів, підтримуючи республіканців – Reuters

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Мільярдер Ілон Маск витратив щонайменше 445 мільйонів доларів США на федеральні проміжні вибори у США, однак його масштабні фінансові вкладення не забезпечили очікуваної перемоги республіканцям. Із 43 кандидатів до Палати представників, яких підтримував бізнесмен, перемогу здобули лише троє, тоді як 33 програли свої перегони.

Серед кандидатів до Сенату поразки зазнали шестеро з семи висуванців від Республіканської партії. Незадовільні результати для Маска зафіксовані й у Техасі, де він спрямував майже 230 мільйонів доларів США на вибори до Сенату та понад 5,5 мільйонів доларів США на губернатора й віцегубернатора.

Масштабні пожертви викликали негативну реакцію з боку Демократичної партії США, яка заявила про наміри ініціювати розслідування щодо компаній бізнесмена, унаслідок чого на тлі побоювань посилення нагляду з боку Конгресу акції SpaceX та Tesla впали на 3,9% та 3,3% відповідно.

Джерело: Reuters.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

Ілон Маск пожартував у соцмережі X після поразки Республіканської партії на проміжних виборах у США. Він написав, що його «космічні лазери для втручання у вибори» цього разу не спрацювали.

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