Маск зробив репост запису, що SpaceX даремно допомогла Україні зі Starlink

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Американський мільярдер Ілон Маск поширив публікацію, у якій стверджується, що компанія SpaceX припустилася помилки, надавши Україні безкоштовні термінали Starlink на початку повномасштабної війни.

Автор допису заявляє, що спочатку супутниковий інтернет призначався для забезпечення зв’язку цивільного населення, однак згодом технологія стала основою для роботи автономних бойових безпілотників.

У поширеній Маском публікації йдеться:

«Оглядаючись назад, можна сказати, что компанія SpaceX зробила помилку, відправивши Україні на початку війни тисячі безкоштовних антен Starlink і надаючи послуги на мільйони доларів на місяць.

Те, що починалося як доступ до інтернету для цивільного населення, перетворилося на основу для автономних бойових дронів. І тепер, якщо компанія не підтримує використання цієї технології у військових цілях, її за це жорстко критикують у пресі».

Термін дії контракту України з американською урядовою супутниковою системою Starshield закінчується наступного року. Українська сторона вже має розпочати переговори щодо його продовження, щоб заздалегідь визначити умови нової угоди.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

Обмеження Starshield зупинило роботу 2 тисяч дронів-перехоплювачів Барс — Зеленський.

Конгресмени США закликали Пентагон дати Україні гарантії на доступ до Starlink і Starshield.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

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