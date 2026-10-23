Маск звинуватив українську еліту в збагаченні на західній допомозі

Американський мільярдер Ілон Маск розкритикував мобілізацію в Україні та заявив, що між українською елітою й пересічними громадянами нібито існує величезний розрив. Він стверджує, що представники еліт збагатилися на сотнях мільярдів доларів західної допомоги, тоді як звичайні українці змушені йти на фронт. Також Маск звинуватив українську владу у відмиванні американських коштів і використанні частини грошей для фінансування політичних кампаній у США.

Американський мільярдер Ілон Маск виступив із критикою мобілізації в Україні та заявив про нібито збагачення української еліти завдяки західній допомозі. За словами Маска, в Україні існує «колосальний розрив» між тими, хто має владу та гроші, і звичайними громадянами. Він стверджує, що перші отримують фінансову вигоду від допомоги, яку західні партнери надають Україні, тоді як інші ризикують життям на фронті. «Перші казково збагатилися на сотнях мільярдів, що надходять в Україну, тоді як дітей других призивають до армії — гинути в окопах», — написав Маск.

Водночас у своєму дописі мільярдер не навів доказів на підтвердження твердження про збагачення української еліти на західній допомозі. Його заяви про використання цих коштів також потребують окремого підтвердження.

Маск звинуватив українську владу у відмиванні допомоги США

Окремо Маск заявив, що частина американської допомоги Україні нібито повертається до США через схеми відмивання грошей. За його версією, ці кошти можуть використовувати для фінансування політичних кампаній американських політиків. «Частина цих грошей американських платників податків повертається назад — пройшовши через численні «механізми відмивання» — на фінансування політичних кампаній в Америці; саме тому деякі [американські] політики дбають про Україну більше, ніж про Америку!» — написав він.

Однак Маск не навів конкретних прикладів таких схем або доказів того, що американську допомогу Україні спрямовували на фінансування політичних кампаній у США. Тому його звинувачення слід розглядати саме як заяви мільярдера, а не як установлені факти.

Що відомо про позицію Маска щодо України

Ілон Маск і раніше робив заяви щодо війни Росії проти України, військової допомоги та рішень українського керівництва. Зокрема, видання The Wall Street Journal, на яке посилався УНІАН, повідомляло, що Маск особисто розпорядився обмежити швидкість роботи військової версії Starlink для України. За даними видання, це вплинуло на роботу частини українських бойових безпілотників і викликало занепокоєння в Києві.

За інформацією The Wall Street Journal, перед запровадженням обмежень Маск обговорював це питання з представниками адміністрації США, зокрема з Дональдом Трампом. Водночас, як зазначало видання, деякі американські чиновники вважали, що рішення було особистою ініціативою підприємця. Маск також підтримував Трампа після його заяв про необхідність зміни президента України для проведення переговорів. Коментуючи позицію Зеленського щодо далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах, мільярдер заявив, що український президент, на його думку, «зайшов занадто далеко».

Нові заяви Маска продовжують його публічну критику української влади та підходів до ведення війни. Водночас його твердження про збагачення української еліти й використання американської допомоги для політичних кампаній у США не підкріплені наведеними в дописі доказами. Свою позицію він опублікував у соцмережі X.

У США президент Дональд Трамп попросив засновника й генерального директора SpaceX Ілона Маска послабити обмеження на роботу військової версії супутникової системи Starlink — Starshield — в Україні. Про це з посиланням на американських посадовців повідомляє CNBC, яка передає матеріал The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

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