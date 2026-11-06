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У Франції, Німеччині та ще низці європейських країн продовжують вирувати масові протести. І якщо придивитися до того, як ці події описуються у частині українських ЗМІ та в соцмережах, можна побачити доволі стійкий і дуже далекий від реальності наратив. Найчастіше, коли в медіа показують погроми, барикади та палаючі поліцейські автівки, увага звертається на те, що все це нібито «наробили мігранти»: мовляв, ось воно, обличчя прибульців, які наводнили Європу. Такі тези на перший погляд виглядають переконливо — однак хіба що для тих, хто не знає ані історії Франції, ані політичної культури Європи загалом. Бо якщо заглибитися в ситуацію, анатомія осінніх протестів у ЄС виявляється зовсім іншою — складнішою, глибшою і водночас досить логічною і очікуваною.

Що ж насправді відбувається на вулицях європейських міст, чому люди масово протестують і чи дійсно йдеться про «мігрантські бунти» і погроми заради погромів? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук розбирався в питанні.

Соціально-економічна база протесту: чому європейці вийшли на вулиці

Станом на зараз протести охопили щонайменше 10 країн — Францію, Німеччину, Італію, Іспанію, Португалію, Бельгію, Албанію, Чехію, Грецію та Данію. Загальна кількість учасників обчислюється багатьма сотнями тисяч (а може й 1-2 мільйонами), і переважна більшість із них — молоді люди віком до 30-35 років. Але найважливіше тут не географія чи цифри, а те, що стоїть за цими заворушеннями. Бо якщо відкинути емоції та подивитися на вимоги протестувальників, стає очевидно: це глибоко соціально-економічний рух, який виріс із цілком конкретних і болючих проблем.



Йдеться передусім про такі речі, як захмарні ціни на оренду житла, що для молодої людини з середньою зарплатою часто є просто непідйомними. У Мадриді, Лісабоні та Барселоні на площах тижнями стоять намети — це форми протесту проти housing crisis, яка зробила доступне житло недосяжним для цілого покоління. Йдеться також про низькі зарплати, які не встигають за зростанням цін, про хронічне недофінансування освіти — у французьких школах бракує вчителів, будівлі перебувають у жалюгідному стані, а система вступу до університетів залишається заплутаною і непрозорою. Йдеться і про кліматичні вимоги, які для молодих європейців є не абстрактною темою з новин «першого світу», як це сприймається з України, а реальним страхом за власне майбутнє. І, звісно ж, йдеться про оборонні видатки, які зростають на очах, тоді як соціальні програми урізаються. У Німеччині, зокрема, є плани щодо відновлення призову до армії — проти цього в тому числі масово протестують місцеві.

У цьому широкому загальноєвропейському русі немає єдиного лідера, немає чіткої ідеології та програми, немає якогось одного прихованого таємничого «ляльковода», тощо. Це принципово децентралізована, горизонтальна мобілізація, де студентські організації, профспілки, екологічні активісти та просто небайдужі громадяни діють паралельно, часом перетинаючись, а часом і ні. Саме тому спроби пояснити ці протести якимось «замовленням» виглядають відверто наївно: немає жодного центру, з якого це можна було б скоординувати, а перелік учасників та їхніх вимог настільки строкатий, що його принципово неможливо об'єднати. Є лише спільна втома від моделі життя, страх за майбутнє і одне загальне відчуття: «нас все дістало».



Франція — джерело протестного руху: історія та політична культура як пояснення всього

Окремо варто поговорити про Францію, яка є «колискою» цих протестів. Бо саме там мітинги спалахнули першими, і саме на французькому прикладі найяскравіше видно, наскільки поверхневою є інтерпретація подій у категоріях «бунту мігрантів».

Річ у тім, що Франція має довгу, майже сакральну традицію вуличного протесту. Це не означає, що кожен французький протест з притаманними йому погромами є виправданим чи конструктивним. Але означає, що аналізувати французькі події без урахування цієї традиції — все одно, що починати читати книжку з кінця і дивуватися тому, що в ній нічого не зрозуміло.

Тон сучасній французькій політичній культурі задала ще Велика французька революція кінця XVIII сторіччя: масові виступи, барикади на вулицях Парижу, штурм Бастилії, страта короля, тощо. Це не була якась маргінальна подія: йдеться про ідеологічний, громадянський і навіть у чомусь морально-етичний фундамент сучасної Франції. Далі були Липнева революція 1830 року, Лютнева 1848-го, Паризька комуна 1871-го, тощо. Кожна з цих подій супроводжувалася кров'ю, руйнуваннями, погромами і безладом, водночас формуючи політичну свідомість французької нації.



А травень 1968 року став взагалі окремим феноменом: студентські заворушення в Парижі переросли у найбільший загальний страйк в історії країни, до якого долучилися близько дев'яти мільйонів (!) людей, що призвело до відставки «вічного» президента Шарля де Голля.



Французька політична культура сприймає масовий, гучний і часто насильницький протест не як екстраординарну подію, а як цілком легітимний інструмент політичного тиску — часто руйнівний, хаотичний, але при цьому глибоко вкорінений у французьку ідентичність.



Тож ті, хто сьогодні дивується, чому це французи палять і громлять власні міста, дивуються дарма. Франція протестує саме так і ніяк інакше, причому робить це століттями. І хоча з погляду зовнішнього спостерігача це може цілком справедливо виглядати варварством і дикістю, для самих французів це звичний спосіб розв'язання політичних конфліктів і «випуску пару». Те саме стосується й багатьох інших європейських країн, особливо південних — Іспанії, Італії, Португалії, Греції, Албанії, тощо. «Гарячий» середземноморський темперамент, велика кількість «неприкаяної» молоді, давні традиції вуличних рухів, слабка довіра до інституцій, тощо — все це робить протестну активність там особливо інтенсивною.



Мігрантський фактор: хто насправді громить європейські міста

І ось ми підходимо до найбільш маніпулятивної частини цієї історії — розхожого твердження про те, що протести є нібито «бунтом мігрантів-ісламістів». Варто сказати прямо: це неправда, і вона не витримує жодної перевірки фактами.

На мітинги виходять сотні й сотні тисяч людей по всій Європі. В одній тільки Франції найближчими вихідними очікується до 700-800 тисяч протестувальників і загальнонаціональний страйк. На вулицях — школярі й студенти, робітники-пролетарі, вчителі, працівники інфраструктурних об'єктів на кшталт залізниці чи портів, профсоюзи, екоактивісти і бозна хто ще. А коли на кадрах з Парижу, Ліону чи Марселю ми бачимо чоловіків явно африканської зовнішності, варто згадати про те, що в країні проживають до 6 мільйонів (!) етнічних алжирців (Алжир — колишня французька колонія), які є громадянами Франції вже в двох-трьох поколіннях. Це такі ж самі повноправні французи, як і всі інші.



Разом із тим було б безглуздо заперечувати, що серед протестувальників є й люди мігрантського походження. Є там і радикальні ісламістські елементи, пропалестинські активісти, тощо. Про це теж говорять, і це теж частина реальності.



Але річ у тім, що в будь-якому масовому протесті — а особливо в такому масштабному, емоційному й нерідко насильницькому — завжди знайдуться люди, яким просто подобається громити, палити, битися, штовхатися з поліцією, грабувати модні бутики та магазини техніки. Це не має жодного стосунку до ідеології чи походження: йдеться про психологію поведінки натовпу, яка проявляється в усіх країнах і в усі часи. На будь-якому протесті завжди є як радикали, які хочуть «двіжу», так і звичайні бандити, що прийшли тільки аби грабувати й битися з поліцією. Вихоплювати саме цих людей у телевізійну картинку та екстраполювати їхню поведінку на весь мільйонний рух загалом — класична маніпуляція, яка спотворює суть явища.



Реальність полягає в тому, що на вулицях французьких міст бастують переважно студенти, старшокласники, вчителі, медики, залізничники, робітники заводів, тощо. Тобто ті самі звичайні європейці, які вимагають підвищення мінімальної зарплати, покращення умов навчання та доступного житла. Нинішній європейський протестний рух — яскраво соціальний, в його основі соціально-економічні проблеми, а не питання міграції, ісламу чи просто насильство заради насильства. Саме звичайні масі пересічних людей є обличчям цих протестів, а не якісь радикальні елементи, які громлять бутіки Gucci та Prada, аби потім перепродати крадені сумки на вулицях.



Резюмуючи, ми, звісно, можемо по-різному ставитися до того, як французи, албанці, німці або іспанці висловлюють своє невдоволення. З України, де соціально-економічна ситуація гірша на багато порядків, де спорадичні протести дозволяються хіба що активістам грантових організацій та наближеним до них, а за бунти проти свавілля силовиків та насильства щодо мобілізованих одразу ж суворо карають, це взагалі виглядає нонсенсом. Але такою є політична культура Франції та багатьох інших європейських країн: як тільки їм щось не подобається, вони масово виходять на вулиці та влаштовують погроми. Так відбувалося протягом століть, так є зараз і так, найімовірніше, буде й надалі.

Щобільше: як не парадоксально це звучить, але здатність і право людей виходити на вулиці й голосно заявляти про свої вимоги — це показник здоров'я політичної системи. Громадяни «випускають пару», держава змушена реагувати, суспільство домовляється про новий баланс — і європейські столиці швидко повертаються до звичного життя. Так, це аж ніяк не ідеальний механізм, він часто супроводжується руйнуваннями та насильством. Але це все ж значно краще, ніж ситуація, коли протестів немає взагалі, коли майже будь-яка суспільна активність заморожена і табуйована, а всі громадяни «задоволені» лише тому, що бути незадоволеним прирівнюється до держзради чи чогось на кшталт цього.

Європейські столиці згодом повернуться до подобаючого вигляду, влада піде назустріч мітингарям, протестувальники розійдуться по школах, університетах і робочих місцях, а власники модних бутиків отримають величезні компенсації від страхових фірм і відбудують свої магазини заново ще красивішими, ніж вони були. Але сам факт того, що мільйони людей готові виходити на вулиці, голосно заявляти про проблеми й вимагати кращого життя свідчить про те, що ці суспільства залишаються політично живими і здоровими. І це, мабуть, головний урок, який варто винести з цієї історії.

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