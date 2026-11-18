0:00 / 0:00

Протягом 12–17 листопада 2026 року США зіткнулися із серією масштабних технологічних збоїв, які зачепили банки, авіакомпанії, державні установи та цифрові сервіси. Спочатку проблеми виникли у Microsoft, потім американська влада тимчасово зупинила вильоти літаків по всій країні. Згодом клієнти JPMorgan Chase та інших банків почали скаржитися на затримки платежів, а 17 листопада збої зафіксували в Apple та внутрішній мережі Агентства національної безпеки США.

Майже одночасно соціальними мережами поширювалися попередження про нібито заплановану на 17 листопада глобальну кібератаку. Автори повідомлень стверджували, що хакери обнулять банківські рахунки, знищать фінансові дані та залишать світ без інтернету на три місяці. Коли великі американські компанії справді почали повідомляти про технічні проблеми, користувачі стали пов'язувати ці події між собою.

UA.News розповідає, які системи виходили з ладу протягом шести днів, що відомо про причини аварій, звідки з'явилася теорія про «кіберапокаліпсис» та чи існує ризик глобального відключення інтернету.

12 листопада: глобальний збій Microsoft залишив користувачів без пошти та робочих сервісів

12 листопада користувачі Microsoft 365 у різних країнах почали скаржитися на недоступність корпоративної пошти та інших онлайн-сервісів. Проблеми зачепили Outlook, Exchange Online, Microsoft Teams, Copilot та інструменти адміністрування корпоративних систем.

За даними BleepingComputer, збій тривав майже добу. Частина користувачів не могла надсилати й отримувати електронні листи, інші втратили доступ до робочих чатів або зіткнулися із затримками повідомлень.

Наслідки вийшли за межі корпоративних програм. Microsoft 365 використовують банки, державні установи, лікарні та транспортні компанії. Зокрема, британський уряд підтвердив, що інцидент позначився на роботі державного сектору та бізнесу. Водночас критично важливі служби продовжували працювати.

16 листопада Microsoft представила докладніше пояснення аварії. Компанія встановила, що збій виник через поєднання трьох технічних факторів. Першим стала програмна помилка, яка з'явилася ще в липні 2026 року. Вона стосувалася серверів мережевого шлюзу Microsoft 365 — системи, через яку проходять запити до корпоративних сервісів.

Другим фактором стало збільшення навантаження після перенаправлення частини трафіку Microsoft Teams. Третім — тимчасове скорочення доступних серверних потужностей. Поєднання цих проблем призвело до перевантаження серверів, які поступово переставали відповідати на запити. За повідомленням компанії, у певний момент недоступними стали понад 80% серверів відповідного мережевого шлюзу.

Microsoft заявила, що не виявила ознак кібератаки або втручання штучного інтелекту. Компанія також заперечила зв'язок свого інциденту з подальшими проблемами американської авіаційної системи.

13 листопада: чому США тимчасово зупинили всі вильоти літаків

13 листопада масштабна технічна аварія сталася в системі управління повітряним рухом США. Федеральне авіаційне управління FAA запровадило загальнонаціональну заборону на вильоти літаків після виявлення проблем зі зв'язком між диспетчерськими центрами.

За офіційною інформацією FAA, проблеми почалися приблизно о 15:30 за східним часом США. Повітряний рух почали відновлювати о 20:15. У момент запровадження обмежень у повітрі перебували близько 3500 літаків. Усі вони безпечно приземлилися. Частина радіочастот і радарних каналів залишалася доступною, тому повного зникнення зв'язку між літаками та диспетчерами не відбулося.

За даними FAA, протягом 13 листопада авіаперевізники скасували приблизно 12,5 тисячі рейсів. Регулятор уточнив, що не всі скасування були безпосередньо спричинені загальнонаціональною зупинкою вильотів. Масштаб аварії викликав припущення про можливу кібератаку. Однак розслідування вказало на мережеве обладнання та застарілу телекомунікаційну інфраструктуру.

Міністр транспорту США Шон Даффі пояснив, що підрядник L3Harris проводив планові роботи із заміни старих мідних ліній зв'язку на оптоволоконні. Під час цих робіт виникли проблеми з маршрутизаторами — пристроями, які передають дані між різними частинами мережі.

Система почала отримувати понад тисячу спроб з'єднання кожні чотири-п'ять секунд. Це створило надмірне навантаження на обладнання та спричинило нестабільність каналів зв'язку й радарних даних. Проблеми зачепили 17 із 22 регіональних центрів управління повітряним рухом США.

Фахівці ізолювали проблемні мережеві вузли, після чого робота системи стабілізувалася. Однак остаточну технічну причину станом на 17 листопада ще встановлювали. Перевіряли, чи проблема полягала у маршрутизаторі, його встановленні або взаємодії із застарілою мережею.

Міністерство транспорту повідомило, що ознак зовнішнього втручання не виявлено. До технічної перевірки долучилися представники ФБР.

Проблеми Національної метеослужби США: ще один збій чи частина спільної аварії

Майже одночасно з авіаційною кризою повідомлення про технічні проблеми надійшли від Національної метеорологічної служби США — National Weather Service. 13 листопада служба повідомила про труднощі з інтернет-з'єднанням та внутрішніми комунікаціями. Поява цієї інформації в день зупинки авіарейсів привернула увагу користувачів соціальних мереж.

FAA відповідає за безпеку польотів, а NWS забезпечує метеорологічними даними авіацію, державні служби та населення. Тому одночасні проблеми двох установ почали розглядати як можливу ознаку ширшої аварії.

Однак подальші уточнення показали, що проблеми метеослужби не означали повного припинення її роботи. Метеорологічні радари продовжували функціонувати, а повідомлення про загальнонаціональний колапс не підтвердилися.

17 листопада Національна метеослужба також повідомляла про технічні труднощі, пов'язані з плановим обслуговуванням мережі. Як зазначало NBC, цей епізод тривав приблизно 40 хвилин.

Публічних підтверджень того, що проблеми метеослужби та авіаційного регулятора мали спільну причину, не було.

16 листопада: чому виникли проблеми в JPMorgan Chase та інших американських банках

16 листопада хвиля технічних проблем зачепила фінансову систему США. Клієнти кількох великих банків почали повідомляти про труднощі з доступом до онлайн-банкінгу, затримки платежів та проблеми з переказами.

Серед установ, щодо яких надходили скарги користувачів, були JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One та Truist.

За інформацією Reuters, центральним елементом інциденту стала технічна проблема в JPMorgan Chase — одному з найбільших банків США. Представники Chase підтвердили, що програмна помилка в обладнанні сповільнила обробку частини транзакцій. Через це клієнти зіткнулися із затримками платежів, хоча самі кошти залишалися доступними.

Проблеми також вплинули на платежі через Zelle — американський сервіс швидких переказів між банківськими рахунками. Особливість Zelle полягає в тому, що він об'єднує клієнтів різних фінансових установ. Тому збій в одному великому банку може позначитися на операціях користувачів інших банків, навіть якщо їхні власні системи працюють нормально.

Через одночасні скарги виникало враження загального збою американської фінансової системи. Однак не всі фінансові установи підтвердили власні внутрішні несправності. У піковий момент сервіс Downdetector зафіксував приблизно 4810 скарг на Chase, понад 2000 — на Bank of America та більш ніж тисячу — на Wells Fargo. Ці показники відображають кількість повідомлень користувачів, а не точну кількість постраждалих клієнтів.

Chase заявив, що причиною затримок стала програмна помилка, а не кібератака. Підтверджень знищення банківських записів або масового обнулення рахунків не було.

United Airlines: чому авіакомпанія знову затримувала рейси 16 листопада

Того самого дня про масштабний технічний збій повідомила авіакомпанія United Airlines. Проблема зачепила систему оформлення вильотів, через що частину літаків тимчасово не могли відправити за розкладом. За повідомленням Associated Press, авіакомпанія підтвердила технічну несправність у власних системах. Згодом United Airlines заявила про відновлення роботи.

Цей випадок швидко почали порівнювати із загальнонаціональною зупинкою авіарейсів 13 листопада. Однак між інцидентами існувала суттєва відмінність. 13 листопада проблема виникла в інфраструктурі FAA, яка координує повітряний рух по всій країні. Натомість 16 листопада збій стосувався внутрішніх технологічних систем конкретної авіакомпанії.

Тому навіть схожі наслідки для пасажирів — затримки рейсів та очікування в аеропортах — не означали спільної технічної причини.

17 листопада: збій секретної мережі Агентства національної безпеки США

17 листопада з'явилася інформація про інцидент в Агентстві національної безпеки США (NSA). Проблеми виникли у внутрішній мережі NSANet, яку співробітники відомства використовують для обміну засекреченою інформацією.

За повідомленням Associated Press, внутрішня мережа тимчасово стала недоступною. Агентство підтвердило порушення роботи частини систем, але пояснило його проведенням планового технічного обслуговування.

NSA наголосило, що критично важливі можливості агентства залишилися працездатними. У відомстві також зазначили, що його інфраструктура має резервні механізми для підтримання роботи під час несправностей.

Однак детальних пояснень, чому саме планове обслуговування спричинило перебої, агентство не надало. Інцидент привернув особливу увагу через специфіку діяльності NSA. Агентство займається радіоелектронною розвідкою, кібербезпекою та захистом урядових комунікацій.

Збої Apple та Cloudflare 17 листопада: які сервіси перестали працювати

17 листопада користувачі Apple почали повідомляти про проблеми з доступом до частини сервісів компанії. Збої зачепили App Store, Apple Music, AppleCare та окремі функції iCloud.

Причиною стала внутрішня зміна в системах Apple, після якої частина послуг тимчасово стала недоступною. Для користувачів це означало труднощі із завантаженням застосунків, доступом до музики та окремими хмарними функціями. Проте повідомлень про глобальну втрату даних або злам облікових записів не було.

Також 17 листопада окремі проблеми зафіксували в інфраструктурі Cloudflare — компанії, яка забезпечує захист сайтів, роботу мережевих сервісів і прискорення передавання даних.

Зокрема, повідомлялося про порушення роботи механізму перевірки користувачів Turnstile та мережеві проблеми в окремих дата-центрах. Частина користувачів могла стикатися з помилками підключення або затримками під час відкриття сайтів.

Однак ці інциденти не означали повного відключення Cloudflare або глобального колапсу інтернету. Проблеми стосувалися окремих компонентів і регіонів мережі.

Звідки з'явилася теорія про глобальну кібератаку 17 листопада

Чутки про «кіберапокаліпсис» почали поширюватися ще до масштабних американських збоїв. У соціальних мережах з'являлися повідомлення, автори яких стверджували, що 17 листопада 2026 року відбудеться найбільша кібератака в історії.

За одним зі сценаріїв, хакери мали одночасно атакувати найбільші банки світу, знищити інформацію про рахунки та обнулити баланси клієнтів. Після цього глобальна мережа нібито повинна була припинити роботу на три місяці.

Окремі повідомлення містили ще одне твердження: під час відключення інтернету спеціальна система штучного інтелекту мала шукати та усувати вразливості цифрової інфраструктури. Цей сценарій отримав назву «COVID 2.0», оскільки його автори порівнювали можливі наслідки з пандемією та глобальними обмеженнями.

Чутки поширювалися через TikTok, Facebook, X, Instagram і Telegram. За результатами перевірки PopFake, інформація циркулювала в кількох мовних сегментах соціальних мереж. Окремі відео з попередженнями про нібито майбутній колапс набирали мільйони переглядів.

Окремі публікації посилалися на анонімних інформаторів із даркнету. Водночас вони не містили технічних доказів, назв хакерських угруповань або конкретного опису способу проведення атаки.

Ще одним аргументом прихильників теорії стало нібито передбачення мультсеріалу «Сімпсони». У соціальних мережах поширювали змонтований відеоролик, який подавали як доказ того, що автори серіалу раніше передбачили глобальне відключення інтернету.

Однак перевірка показала, що ролик був складений із фрагментів різних епізодів, а конкретна дата 17 листопада в них не згадувалася.

Після масштабного збою Microsoft 12 листопада теорія отримала новий імпульс. Користувачі почали ставити поруч повідомлення про проблеми корпоративних сервісів, авіадиспетчерів та метеорологічної служби.

Коли 16 листопада виникли проблеми з банківськими переказами, прихильники теорії сприйняли їх як додаткове підтвердження своїх прогнозів. Однак чутки про 17 листопада з'явилися раніше, а нові технічні інциденти згодом почали використовувати для їхнього обґрунтування.

Чи можливо залишити весь світ без інтернету на три місяці

Одна з найгучніших частин теорії про «кіберапокаліпсис» стосувалася можливості повністю відключити глобальний інтернет на три місяці. Технічно інтернет не є єдиною централізованою системою, яку можна вимкнути одним рішенням або атакою на окремий сервер.

Він складається з великої кількості незалежних мереж, дата-центрів, телекомунікаційних операторів, підводних кабелів, супутникових каналів та систем маршрутизації.

Різні компанії та держави контролюють окремі частини цієї інфраструктури. Тому навіть масштабна аварія одного великого постачальника хмарних послуг не означає автоматичного припинення роботи всієї глобальної мережі.

Водночас окремі країни або регіони можуть залишатися без доступу до інтернету через пошкодження кабелів, аварії електромереж, державні обмеження чи кібератаки. Однак повне відключення інтернету в усьому світі на три місяці вимагало б порушення роботи величезної кількості незалежних систем.

Не менш сумнівним є твердження про можливість одночасного обнулення всіх банківських рахунків. Фінансові установи використовують різні системи обліку, резервне копіювання, журнали транзакцій та механізми відновлення інформації. Дані про кошти клієнтів не зберігаються в одному глобальному реєстрі, який можна знищити однією атакою.

Окремі банки можуть постраждати від кіберзлочинців. Зловмисники здатні викрадати гроші, блокувати системи або пошкоджувати інформацію. Але це не означає, що хакери можуть одночасно стерти всі фінансові записи у світі.

Читай нас у