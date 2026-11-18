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Ізраїльський Кнесет обрав новим спікером Матана Кахану. Його кандидатуру підтримала колишня опозиція на чолі з Гаді Айзенкотом, яка виступає за перегляд політики уряду Біньяміна Нетаньягу.

Голосуванню передували бурхливі дебати, які тривали понад сім годин. За кандидатуру Кахани віддали голоси 66 депутатів зі 120. Під час голосування до опозиційних партій приєдналися арабські політичні сили.

Водночас кандидат Офір Кац, якого підтримував блок Біньяміна Нетаньягу, отримав 52 голоси.

На посаді спікера Кнесету Матан Кахана замінив Аміра Охану — союзника Нетаньягу.

Обрання нового спікера стало важливим кроком для політичних сил, які прагнуть скасувати частину рішень уряду Нетаньягу, що йде у відставку.

Гаді Айзенкот нині працює над формуванням наступного уряду. Його політичний блок уже пообіцяв переглянути деякі з найбільш суперечливих рішень попереднього кабінету.

За результатами парламентських виборів, які відбулися 27 жовтня, Біньямін Нетаньягу та його союзники втратили більшість у Кнесеті. Президент Ізраїлю доручив Айзенкоту сформувати новий коаліційний уряд.

Політик має близько п'яти тижнів, щоб заручитися достатньою підтримкою депутатів і створити коаліцію.

На думку аналітиків, призначення Кахани дає опозиційному блоку значну перевагу в законодавчому процесі.

«Це важливо, тому що часу небагато, адже спікер Кнесету може зробити законодавчий процес набагато швидшим або набагато повільнішим», — вважає Ассаф Шапіра з Ізраїльського інституту демократії.

Про це повідомляє The Guardian.

Раніше кандидат у спікери ізраїльського парламенту Матан Кахана відкинув пропозицію виконувача обов’язків прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра фінансів Бецалеля Смотрича підтримати його кандидатуру за умови, що депутати арабських партій не обійматимуть посади заступників спікера.

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