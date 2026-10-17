Матеріали для укриттів у Газі покривають 17% зимових потреб — Anadolu Agency

У секторі Гази наявні та очікувані матеріали для укриттів покривають лише 17% потреб на зимовий період, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Міжнародну організацію з міграції. Раніше цього місяця МОМ також заявила, що понад половина наметів і саморобних укриттів у Газі перебувають у незадовільному стані.

Неодноразове переміщення

Регіональний координатор реагування МОМ у Газі Карл Бейкер заявив, що повторні переміщення населення пошкоджують або знищують намети та інші тимчасові помешкання. За його словами, деякі палестинці були змушені змінювати місце проживання до восьми разів.

Бейкер зазначив, що навіть брезент потребує заміни приблизно кожні шість місяців, проте гуманітарні організації не можуть завозити заміну в потрібному обсязі. Він сказав, що замість суто тимчасових рішень необхідно переходити до більш довговічних перехідних укриттів.

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Обмеження та брак коштів

За словами Бейкера, матеріали для міцніших дахів, бетонних підлог і більш надійних стін підпадають під ізраїльські обмеження щодо товарів подвійного призначення, запроваджені з міркувань безпеки. Він додав, що МОМ постійно контактує з ізраїльською владою, однак ввезення частини довговічних матеріалів і надалі не погоджують.

Бейкер також назвав перешкодами нестачу фінансування та перебої в міжнародних перевезеннях. МОМ залежить від постачальників, зокрема з Китаю, Індії та Пакистану. Допомоги з житлом, за його оцінкою, потребують від 1,8 млн до 1,9 млн людей.

За словами координатора, для більшості населення доступні близько 30% території Гази, через що переміщені люди змушені жити у дедалі тісніших і часто схильних до підтоплень районах. Із початком зимових дощів гуманітарні організації працюють у зонах ризику затоплення та розгортають водяні насоси.

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