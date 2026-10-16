Материкова Іспанія пережила найтепліший вересень з 1961 року — Asharq Al-Awsat

Материкова Іспанія пережила найтепліший вересень від початку спостережень у 1961 році. Середня температура за місяць становила 22,5°C — на 3,4°C вище за норму для базового періоду 1991–2020 років, повідомляє Asharq Al-Awsat із посиланням на державне метеорологічне агентство AEMET.

Вересень тепліший за середнє літо

У AEMET зазначили, що це вперше середня температура вересня перевищила середній літній показник у 22,1°C, розрахований для періоду 1991–2020 років. Аномальна спека настала після найспекотнішого літа за всю історію спостережень в Іспанії.

3 вересня у муніципалітеті Ель-Гранадо на південному заході країни зафіксували 45,7°C. Цей показник повторив абсолютний температурний рекорд для вересня в Іспанії.

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Червоні попередження та дефіцит опадів

У вересні AEMET на короткий час оголошувало найвищий, червоний рівень небезпеки через спеку в окремих районах південної Андалусії. Це був перший випадок від початку запровадження таких попереджень у 2007 році, коли їх оголосили у вересні.

Місяць також виявився надзвичайно посушливим: на материковій частині Іспанії випало лише 36% від звичайного для вересня обсягу опадів, визначеного за кліматичною нормою 1991–2020 років. У матеріалі зазначається, що Європа цього року зазнала низки температурних рекордів і літніх хвиль спеки, які, за оцінками науковців, посилила спричинена діяльністю людини зміна клімату.

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