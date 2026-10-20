Мати нападника в Орегоні нібито подарувала йому рушницю — NDTV World

У Бенді, штат Орегон, мати 16-річного Гріффіна Дж. Джона II нібито подарувала йому помпову рушницю Maverick 88 12-го калібру, яку він згодом використав під час нападу на початкову школу Silver Rail. За даними NDTV World, яке посилається на CBS News та джерела, Шонтай Нікерсон законно придбала зброю в серпні 2026 року й передала її синові для дозвілля.

Напад у школі

Минулого тижня підліток відкрив вогонь у Silver Rail Elementary School, де раніше навчався як учень із особливими потребами. Перед цим він вистрілив у пікап, що проїжджав повз, після чого водій зателефонував до служби 911. За інформацією поліції, нападник потрапив до школи, вистріливши крізь зачинені скляні двері.

Далі він зайшов до першого класу ліворуч від входу. Унаслідок нападу загинули троє дітей та вчителька, ще двоє людей дістали поранення. Серед загиблих була п’ятирічна дитина Роам Саммер; двом іншим загиблим дітям було 8 та 11 років. Загиблою вчителькою була 25-річна Меган Ламберт.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поранені та розслідування

Поранення дістали семирічна учениця та 54-річна вчителька. За даними поліції, під час стрілянини в кабінеті перебували дев’ятеро людей — п’ятеро дітей і четверо дорослих.

NDTV World повідомляє, що одна з учительок намагалася відібрати у нападника зброю. Після цього 36-річний Кайлуб Джіаманко, який побачив стрілянину по пікапу та пішов за нападником до будівлі, застрелив його. Джіаманко має двох дочок, які навчаються у Silver Rail Elementary School.

Поліція продовжує з’ясовувати мотив нападу. Батьки однієї із загиблих дітей найняли адвокатів, щоб перевірити протоколи безпеки школи та обставини, за яких підліток отримав зброю.

Читай нас у