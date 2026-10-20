В Австралії мати заявника A дала свідчення на судовому процесі щодо радіоведучого Алана Джонса. Вона сказала, що довіряла йому як наставнику свого сина, однак після дводенного перебування 17-річного хлопця на фермі Джонса у Фіцрой-Фоллс помітила зміну його настрою. Про це повідомляє ABC News.

За твердженням заявника A, під час перебування на приватній фермі в районі Саутерн-Гайлендс Джонс поцілував його, просунув язик йому в рот і торкався сідниць. Джонс не визнав вини за 21 пунктом обвинувачення у непристойних нападах і сексуальних дотиках щодо п’ятьох чоловіків. Обвинувачення стосуються ймовірних епізодів у період із 2003 до 2020 року.

Лист після поїздки

Мати розповіла суду, що після повернення син майже не спав і не лягав уночі. Через 10 днів він написав їй листа, в якому повідомив, що у Фіцрой-Фоллс сталося щось неналежне, але не навів докладних описів.

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За словами жінки, вона запитала сина, чи хоче він звернутися до поліції. Він відповів, що не зазнав зґвалтування, а також сказав, що це може бути його слово проти слова впливового Джонса.

Фінансова допомога родині

Суд також почув, що мати хлопця перебувала у скрутному фінансовому становищі: мала іпотеку на 1,3 млн доларів, а будівельник залишив незавершений будинок. Її син уперше написав Джонсу у 13 років, попросивши допомогти матері.

З електронних листів, оголошених у суді, випливає, що Джонс підтримував зв’язок із хлопцем протягом кількох років, допоміг зменшити іпотечний борг матері на 600 тис. доларів і надав 100 тис. доларів для завершення будинку. Він також організував її розмову з тодішнім керівником Commonwealth Bank. Жінка сказала, що після листа сина попросила його припинити спілкування з Джонсом, але сама продовжувала листування, оскільки боялася, що домовленості з банком можуть бути скасовані.

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