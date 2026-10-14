Мацей Берек складе присягу судді КС у Сеймі Польщі — RMF24

У Сеймі Польщі 14 жовтня о 9:00 запланована церемонія складення Мацеєм Береком присяги як суддею Конституційного трибуналу. Її мають провести в парламенті через відсутність рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо складення присяги Береком.

Рішення ухвалили напередодні

Як повідомляє RMF24, рішення провести церемонію ухвалили пізно ввечері 13 жовтня після оприлюднення висновку Венеційської комісії. У ньому допускається складення суддівської присяги без присутності президента.

Першим про заплановану в Сеймі церемонію повідомив телеканал Polsat News. За даними RMF24, під час заходу маршалок Сейму вручить Береку документ, що засвідчує його обрання.

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Гостей запросили до Сейму

Точного місця церемонії в будівлі Сейму не назвали. Водночас відомо, що захід не відбудеться ані в кабінеті маршалка Сейму, ані в Колонній залі.

На церемонію запросили провідних представників юридичної спільноти, але не політиків. Серед гостей можуть бути колишні голови Конституційного трибуналу. У RMF24 зазначили, що рішення, ухвалене в стислі терміни, імовірно вплине на кількість присутніх, адже частині запрошених необхідно швидко дістатися до Варшави.

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