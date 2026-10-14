Мацей Берек склав присягу в Сеймі без Кароля Навроцького — Interia

Мацей Берек склав у Сеймі присягу як обраний суддя Конституційного трибуналу за відсутності президента Кароля Навроцького. Церемонію розпочав маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий, який зачитав ухвалу нижньої палати парламенту про обрання Берека.

Присяга в Сеймі

Берек зазначив, що складання присяги є умовою вступу судді на посаду. Він проголосив текст присяги, звернений до президента, хоча той не був присутній на церемонії.

Після присяги Берек заявив, що він та інші судді Конституційного трибуналу, зокрема присутні на заході, зроблять усе можливе для втілення цінностей, передбачених текстом присяги.

За даними Interia, Сейм обрав Берека суддею Конституційного трибуналу 4 вересня. Раніше він був міністром із нагляду за політикою уряду в кабінеті Дональда Туска.

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Спір щодо призначень

Президент Кароль Навроцький раніше не прийняв від Берека присягу, аргументувавши це тим, що той не відповідає формальним вимогам. Справа Берека стала черговим епізодом спору навколо призначення суддів Конституційного трибуналу.

У квітні четверо правників, яких раніше обрав Сейм, — Кристіан Маркевич, Марцін Таборовський, Марцін Дзюруда та Анна Корвін-Пйотровська — також склали присягу в Сеймі після відмови президента її прийняти. Навроцький заявляв, що ця процедура не має юридичної сили, а голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський відмовився допустити цих правників до розгляду справ.

В оприлюдненому у вівторок висновку Венеційська комісія заявила, що президент має невідкладно прийняти присягу суддів Конституційного трибуналу, обраних Сеймом. Комісія також зазначила: якщо президент відмовляється приймати присягу, її можна скласти без його присутності, але у встановленій законом формі, звернувши до президента та передавши йому.

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