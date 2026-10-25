Матуш Валло зберіг посаду мера Братислави за попередніми результатами — RMF24

У Братиславі, столиці Словаччини, чинний мер Матуш Валло, якого підтримувала опозиція, за попередніми підсумками місцевих виборів зберіг посаду. Його суперником був міністр транспорту Йозеф Раж, якого підтримувала правляча коаліція. Про це з посиланням на дані Статистичного управління Словаччини повідомляє RMF24.

Перевага чинного мера

Перед голосуванням соціологічні опитування вказували на напружену боротьбу, однак Валло здобув перемогу з великою перевагою. Після оприлюднення попередніх результатів він заявив, що мешканці Братислави не хочуть, аби столицею керували так само, як уряд Роберта Фіцо керує Словаччиною.

Валло також зазначив, що об’єднання опозиції в Братиславі виявилося дієвим. На його думку, така модель може спрацювати в масштабах усієї країни на парламентських виборах, які мають відбутися наступного року.

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Явка та результати голосування

Поєднані регіональні й місцеві вибори не спричинили суттєвих змін у країні. Найкращі результати традиційно показали незалежні кандидати. Коментатори, на яких посилається видання, вважають, що голосування підтвердило глибокі політичні поділи у Словаччині.

Явка на регіональних виборах становила 46%, а на місцевих — майже 49%. Попри її зростання, у країні лунають оцінки про втому частини виборців від політики.

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