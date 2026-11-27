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Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко запропонувала запровадити обов’язкові платежі за медичне страхування для громадян, які офіційно не працюють.

Таким чином вона хоче поповнити бюджет Фонду обов’язкового медичного страхування (ФОМС), у якому прогнозують значний дефіцит.

За словами Матвієнко, близько 1,313 трлн рублів, що становить приблизно чверть видатків фонду у 2027 році, припадає на страхові платежі за непрацююче населення.

Нині ці витрати покривають регіональні бюджети. Вона запропонувала запровадити для таких громадян єдиний або диференційований внесок, який, за її задумом, міг би бути невеликим.

Бюджет ФОМС на 2027 рік передбачає доходи у 5,038 трлн рублів та дефіцит у 168 млрд рублів. Для порівняння, у 2026 році дефіцит становив 82,1 млрд рублів. У 2028 році нестача коштів прогнозується на рівні понад 75 млрд рублів, а у 2029-му — 126 млрд рублів.

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