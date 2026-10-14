Маврикій оголосив комендантську годину після нічних заворушень — Al Jazeera

Влада Маврикію оголосила комендантську годину в частині країни після нічних заворушень, спричинених пораненням 27-річної жінки під час стрілянини за участі поліцейського. Прем'єр-міністр Навін Рамгулам повідомив, що обмеження мали набути чинності у вівторок о 20:30 за місцевим часом і тривати до 6:00.

Обмеження у столиці та великих населених пунктах

Комендантська година поширюється на столицю Порт-Луї та великі населені пункти острівної держави в Індійському океані. Через заворушення у вівторок закрили деякі школи, повідомило міністерство освіти. За даними Al Jazeera, громадські заворушення на Маврикії трапляються нечасто.

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Поранення жінки та розслідування

Елоді Томас дістала поранення на півдні столиці, коли поверталася з роботи у фургоні. Міністерство охорони здоров'я заявило, що їй успішно провели операцію з вилучення кулі.

У понеділок протестувальники перекривали дороги та палили шини, після чого поліція розгорнула додаткові сили. Місцеві медіа повідомили, що сержанту поліції висунули обвинувачення у зв'язку зі стріляниною. За даними Reuters, поліція Маврикію повідомила, що розслідує інцидент. Уряд Рамгулама має зібратися в середу, щоб оцінити ситуацію. Офіс прем'єр-міністра заявив, що після нічних заворушень ситуація нормалізувалася, а державний сектор працюватиме у звичайному режимі.

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