Маврикій продовжив нічну комендантську годину через заворушення — Anadolu Agency

На Маврикії продовжили нічну комендантську годину на другу ніч поспіль через заворушення в окремих районах країни. Обмеження діятимуть з 20:30 до 05:00. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Школи закрили до кінця тижня

Речник офісу прем'єр-міністра Навіна Рамгулама заявив, що всі школи на Маврикії не працюватимуть до кінця тижня. Виняток зробили для навчальних закладів, де учні складають міжнародні іспити.

Першу нічну комендантську годину запровадили у вівторок, а вранці в середу її скасували. Поліція заявила, що ситуацію вдалося взяти під контроль, а також повідомила про кілька затримань.

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Причини протестів

Заворушення почалися минулого тижня на тлі нестачі води та зростання вартості життя. Напруга посилилася після того, як поліція поранила жінку пострілом. У телевізійному зверненні, оголошуючи першу комендантську годину, прем'єр-міністр назвав заворушення неприйнятними.

Після оголошення про продовження обмежень туроператори закликали клієнтів залишатися у місцях проживання та уникати необов'язкових поїздок у години дії комендантської години.

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