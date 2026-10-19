Маврикій скасував нічну комендантську годину після протестів — Al Jazeera

Влада Маврикію скасувала нічну комендантську годину, яку запровадили минулого тижня на тлі рідкісної для острівної держави хвилі насильницьких протестів. Як повідомляє Al Jazeera, уряд пояснив рішення сприятливим розвитком ситуації.

Комендантську годину не продовжили

Офіс прем'єр-міністра Навіна Рамгулама заявив, що чинну комендантську годину не продовжуватимуть. Остання нічна комендантська година завершилася о 4:30 у понеділок, 19 жовтня.

Туристичний оператор Mauritius Tours повідомив, що дороги відкриті, школи відновили заняття у звичайному режимі, а повсякденне життя повернулося до звичного ритму. Водночас уряд Великої Британії оновив поради для мандрівників до Маврикію та закликав туристів уникати демонстрацій і великих зібрань, а також дотримуватися вказівок місцевої влади.

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Протести та затримання

Демонстрації на архіпелазі почалися через дефіцит води та зростання вартості життя. Насильство посилилося після того, як у суботу поліцейський вистрілив жінці в шию та серйозно її поранив.

У наступні дні правоохоронці затримали щонайменше 188 людей. Їм закидають, зокрема, мародерство, підпали, пошкодження поліцейських дільниць і володіння вибуховими речовинами. За даними влади, поліцейського, який стріляв у жінку, затримали та доправили до суду.

Останні масштабні заворушення на Маврикії відбулися 1999 року після смерті відомого співака під вартою поліції.

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