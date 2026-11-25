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Форвард «Реала» Кіліан Мбаппе став другим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який забив 75 голів до досягнення 28-річного віку.

Кіліан Мбаппе у вівторок, 24 листопада, оформив дубль у матчі 5-го туру загального етапу турніру проти ПСВ (5:1). Загалом на рахунку 27-річного Мбаппе 76 голів у Лізі чемпіонів. До нього позначки у 75 забитих м'ячів до 28 років досягав лише Ліонель Мессі, який забив до цього віку 77 голів.

За загальною кількістю голів в історії турніру Мбаппе посідає п'яте місце, поступаючись Кріштіану Роналду (140), Ліонелю Мессі (129), Роберту Левандовському (109) та Каріму Бензема (90).

Джерело: Squawka.

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