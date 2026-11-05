MBDA планує льотні випробування Hydis до кінця 2029 року — Defense News

Європейський консорціум під керівництвом MBDA планує провести льотні випробування повносистемного демонстратора гіперзвукового перехоплювача Hydis до кінця 2029 року. Про це представник компанії Ліонель Мазенк повідомив у Парижі, Франція, на виставці Euronaval, пише Defense News.

Hydis конкурує з програмою Hydef, яку координує іспанська Sistemas de Misiles, за 100 млн євро фінансування Європейського оборонного фонду для другого етапу розробки. Рішення про виділення коштів мають ухвалити наприкінці місяця. Фонд планує профінансувати лише одну з двох пропозицій у межах робочої програми на 2026 рік.

Випробування та фінансування

Поточна трирічна фаза Hydis триватиме до травня 2027 року. Вона отримала 80 млн євро європейського фінансування та ще 57 млн євро від Франції, Італії, Німеччини й Нідерландів. На цьому етапі консорціум проводить наземні демонстрації, щоб підвищити технологічну готовність окремих рішень до третього або четвертого рівня за дев'ятирівневою шкалою.

Другу фазу заплановано на період від середини 2027-го до середини 2029 року. Вона включатиме повномасштабні льотні випробування. До консорціуму мають увійти 36 промислових і наукових партнерів та 14 субпідрядників, тоді як нині в проєкті беруть участь 19 компаній. Зокрема Safran має постачати сенсори термінального наведення, а Thales, Saab і Leonardo — засоби зв'язку та передавання даних.

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Перехоплення гіперзвукових цілей

MBDA представила концепцію чотириступеневої ракети-перехоплювача, призначеної для ураження як гіперзвукових цілей, що рухаються горизонтально на середніх висотах, так і балістичних ракет із крутішою траєкторією. Система має працювати за принципом кінетичного ураження цілі та використовувати напрацювання ракети ППО Aster для керування польотом, а твердопаливні двигуни високої потужності постачатиме італійська Avio.

За словами Мазенка, ключовим елементом перехоплення стане прогнозування траєкторії маневрових гіперзвукових планерних блоків на висотах від 30 до 45 км. Для цього планують застосовувати штучний інтелект, який після виявлення цілі в реальному часі розраховуватиме точку та час перехоплення. Проєкт передбачає можливість ураження цілі максимум двома ракетами, а швидкість зближення цілі та перехоплювача може сягати 5 км за секунду.

Початок виробництва перехоплювача заплановано на першу половину 2030-х років. Ракета завдовжки близько семи метрів має бути сумісною з корабельними установками вертикального пуску Mark 41 та майбутньою версією Sylver VLS від Naval Group.

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